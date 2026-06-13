Filipe Luís mendatangkan pemain Feyenoord ke AS Monaco sebelum kontraknya berakhir

Jyri Nieminen akan bergabung sebagai pelatih kiper di AS Monaco, demikian dilaporkan Foot Mercato. Pria asal Finlandia berusia 38 tahun itu, yang akan meninggalkan Feyenoord pada 1 Juli, akan menjadi bagian dari staf teknis pelatih kepala baru Filipe Luís.

Feyenoord mengumumkan pada awal bulan ini bahwa Nieminen sedang mencari tantangan baru. Klub asal Rotterdam tersebut dan pelatih kipernya berpisah dengan baik-baik.

Nieminen, yang juga bekerja di tim nasional Finlandia, bergabung dari New York Red Bulls pada musim panas 2023.

Setelah tiga musim, Nieminen mengucapkan selamat tinggal melalui situs web klub Feyenoord. “Saya sangat bangga dengan tahun-tahun yang saya habiskan bekerja di klub besar ini, di lingkungan di mana segala sesuatu dan semua orang berfokus untuk tumbuh bersama setiap hari.”

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hebat yang ada di sekitar saya, dan tentu saja kepada para pemain serta setiap kiper yang pernah saya latih di Feyenoord. Ini adalah suatu kehormatan.”

Nieminen telah menemukan klub baru bersama Monaco sebelum kontraknya berakhir. Feyenoord masih mencari penggantinya.

Feyenoord tampaknya melihat Carlo l'Ami (59) sebagai pengganti Nieminen, demikian dilaporkan FR12 awal pekan ini.