Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
imago-sport-1077946012.jpgMarco Canoniero
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Filip Kostic berpotensi kembali ke Eredivisie bersama klub papan atas Belanda

Transfers
PSV

Filip Kostic telah masuk dalam radar PSV, demikian dilaporkan oleh beberapa sumber asal Serbia kepada jurnalis Mounir Boualin. Pemain kidal berusia 33 tahun ini dapat direkrut secara gratis setelah baru-baru ini hengkang dari Juventus.

Setelah kepergian Anass Salah-Eddine, PSV sedang mencari bek kiri dan Kostic menjadi opsi yang menarik. Mantan pemain FC Groningen ini masih dalam kondisi prima dan mampu menguasai seluruh sayap kiri.

Boualin menekankan bahwa Kostic sedang dipantau oleh beberapa klub. Persaingan pun cukup ketat bagi PSV. Belum diketahui bagaimana tanggapan Kostic sendiri terhadap minat dari Eindhoven.

Kostic bermain untuk Groningen antara tahun 2012 dan 2014, lalu dijual seharga enam juta euro ke VfB Stuttgart. Pemain berpengalaman ini juga pernah membela Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, dan Fenerbahçe. 

PSV sedang menjajaki opsi-opsi lain dan telah ditawari Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers), demikian dilaporkan oleh Eindhovens Dagblad. Belum jelas apakah PSV memandang bek kiri asal Spanyol tersebut sebagai opsi.

Club Friendlies
PSV crest
PSV
PSV
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Juara nasional tersebut juga mengincar Adam Aznou Ben Cheikh, seorang pemain Bayern München yang pernah membela FC Barcelona. Namun, belum ada tawaran yang diajukan di Jerman.

Salah-Eddine bermain untuk PSV dengan status pinjaman musim lalu. Opsi pembelian tidak dieksekusi, sehingga pemain internasional Maroko tersebut kembali ke AS Roma.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google