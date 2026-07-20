Filip Kostic berpotensi kembali ke Eredivisie bersama klub papan atas Belanda

Filip Kostic telah masuk dalam radar PSV, demikian dilaporkan oleh beberapa sumber asal Serbia kepada jurnalis Mounir Boualin. Pemain kidal berusia 33 tahun ini dapat direkrut secara gratis setelah baru-baru ini hengkang dari Juventus.

Setelah kepergian Anass Salah-Eddine, PSV sedang mencari bek kiri dan Kostic menjadi opsi yang menarik. Mantan pemain FC Groningen ini masih dalam kondisi prima dan mampu menguasai seluruh sayap kiri.

Boualin menekankan bahwa Kostic sedang dipantau oleh beberapa klub. Persaingan pun cukup ketat bagi PSV. Belum diketahui bagaimana tanggapan Kostic sendiri terhadap minat dari Eindhoven.

Kostic bermain untuk Groningen antara tahun 2012 dan 2014, lalu dijual seharga enam juta euro ke VfB Stuttgart. Pemain berpengalaman ini juga pernah membela Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, dan Fenerbahçe.

PSV sedang menjajaki opsi-opsi lain dan telah ditawari Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers), demikian dilaporkan oleh Eindhovens Dagblad. Belum jelas apakah PSV memandang bek kiri asal Spanyol tersebut sebagai opsi.

Juara nasional tersebut juga mengincar Adam Aznou Ben Cheikh, seorang pemain Bayern München yang pernah membela FC Barcelona. Namun, belum ada tawaran yang diajukan di Jerman.

Salah-Eddine bermain untuk PSV dengan status pinjaman musim lalu. Opsi pembelian tidak dieksekusi, sehingga pemain internasional Maroko tersebut kembali ke AS Roma.