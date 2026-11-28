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Perebutan kursi tertinggi sepak bola Italia semakin dekat. Senin, 14 Desember, di Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, akan digelar sidang pemilihan federasi. Giovanni Malagò dan Adriano Galliani bersaing untuk menjadi presiden FIGC.

Senator Forza Italia berusia 82 tahun yang juga mantan petinggi Milan itu dicalonkan oleh asosiasi pemain (AIC) dan pelatih (AIAC). Dalam pemilihan sebelumnya pada 22 Juni, kedua asosiasi tersebut mendukung Malagò. Ia terpilih menggantikan Gabriele Gravina yang mengundurkan diri, dengan 68,58% suara berbanding 29,17% untuk kandidat lainnya, Giancarlo Abete.

Namun, jabatan Malagò kemudian dibatalkan karena saat terpilih ia tidak terdaftar sebagai anggota FIGC, sehingga tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Atas usulan presiden Luciano Buonfiglio, dewan pengurus CONI lalu sepakat menempatkan FIGC di bawah kepemimpinan komisaris sementara. Pada 6 Oktober, mereka menunjuk Malagò sendiri sebagai komisaris.

Malagò tetap menguasai mayoritas suara Serie A berkat dukungan tertulis dari 11 dari 20 klub: Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, Torino, Udinese, Parma, Frosinone, Monza, Genoa, dan Lecce. Dukungan itu bertahan meski Inter, Atalanta, dan Como berupaya mengalihkan pilihan kepada Galliani.

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Dalam pemilihan ini, Serie A memiliki bobot suara 18%, Serie B 6%, Serie C 12%, Serie D 34%, pemain 20%, dan pelatih 10%.

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Penentunya adalah 34% suara milik Lega Nazionale Dilettanti yang dipimpin Giancarlo Abete. Organisasi itu harus menentukan pilihan di antara kedua kandidat.

Sementara itu, Giovanni Malagò mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar asal Turin, La Stampa: "Marotta (presiden Inter, red.) memberi tahu saya bahwa Galliani mencalonkan diri. Lalu saya menelepon Adriano dan terus terang berkata kepadanya: Serius? Saya tidak percaya! Kini saya harus menghadapi orang-orang yang mencalonkan saya pada April."

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"Juventus juga mendukung Galliani? Sepengetahuan saya, Chiellini tidak senang dengan putar balik ini. Ini kisah yang sulit dipahami dan sangat khas Italia."

"Pelatih tim nasional? Menurut saya, seorang presiden federasi harus mendengarkan semua pihak. Namun, ada saatnya nama saya sendiri yang dipertaruhkan dan saya harus mengambil keputusan. Saya memilih Roberto Mancini karena saya menghargai pekerjaannya bersama para pemain muda dan pengetahuannya. Selain itu, beberapa pemain tim nasional mengatakan kepada saya: ‘Mancini selamanya.’ Tim senior hanyalah puncak dari keseluruhan sepak bola, dan kami punya tim U-21 yang sangat kuat."

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Pelatih tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Saat masih bermain, apakah saya orang yang suka berselisih? Itu hanya perselisihan biasa, terjadi di mana-mana dan cukup wajar. Capello dan Galliani termasuk korban favorit saya? Ya, Milan, itu masa-masa mereka. Itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi."

Adriano Galliani sendiri mengatakan bahwa jika memenangi pemilihan presiden FIGC, ia akan mempertahankan Mancini sebagai pelatih tim nasional.