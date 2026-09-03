Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menuduh mitranya di Eropa "UEFA" melancarkan "kampanye pencemaran nama baik" terhadapnya dan terhadap presidennya, Gianni Infantino, setelah badan pengatur sepak bola Eropa itu mengancam akan membuka "proses pidana" terhadap presiden FIFA yang tengah terdesak tersebut, menurut surat kabar "The Athletic".

Pada 28 Agustus lalu, UEFA mengklaim, dalam sebuah dokumen hukum yang diajukan di Amerika Serikat, bahwa Infantino "mempromosikan" "harga di luar pasar dengan cara yang menipu demi kepentingan pribadinya" ketika mengusulkan penjualan saham sebesar 20% dari operasi komersial dan regulasi FIFA, seharga 4,2 miliar dolar "3,1 miliar pound sterling".

Baca Juga

Pengungkapan baru: FIFA menghabiskan jutaan dolar untuk melindungi reputasi Infantino

Investigasi terperinci: Infantino menerima hadiah dari Putin dan menggunakan FIFA untuk kepentingan pribadi

UEFA meminta pengungkapan dokumen, sebagai persiapan untuk kemungkinan membuka "proses pidana" terhadap Infantino di Swiss terkait rencananya yang gagal. Para pengacaranya mengatakan bahwa penilaian sebesar 4,2 miliar dolar itu "sangat rendah secara tidak masuk akal", dan bukan "hasil dari lelang terbuka dan kompetitif".

"Kampanye pencemaran nama baik"

Namun FIFA menanggapi berkas hukum UEFA dengan mengajukan permohonan intervensi, yang di dalamnya menuntut penundaan pemberian hak untuk mengakses dokumen, atau menolak permohonan itu sepenuhnya.

Dalam berkas FIFA yang diajukan di New York, Selasa lalu, disebutkan: "Meskipun permohonan-permohonan ini dirancang sebagai gugatan hukum dengan judul dan nomor berkas, ini tidak lebih dari sekadar rilis pers, yang mendukung kampanye pencemaran nama baik yang dilancarkan UEFA terhadap FIFA dan kepemimpinannya".

Ditambahkan: "Hal ini terlihat jelas dari keputusan UEFA untuk memberitahu media sebelum mengajukan permohonan-permohonan ini, dan dari banyaknya paragraf dalam permohonan yang hanya berdasarkan pada laporan-laporan pers 'banyak di antaranya mengutip UEFA', serta dari kenyataan bahwa permohonan UEFA memiliki cacat mendasar: ia meminta pengungkapan untuk mendukung suatu proses pidana asing yang tidak ada, dan UEFA sendiri mengakui bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk membukanya".

Federasi Sepak Bola Internasional juga menuduh UEFA sengaja menghalangi proyek FFE, termasuk mengancam akan memboikot seluruh tim nasional Eropa dari turnamen-turnamen FIFA mendatang jika rencana itu tidak ditarik, dalam upaya untuk mencegah proyek tersebut berjalan.

Dalam berkas itu disebutkan: "Alih-alih ikut serta dalam proses demokratis tersebut, UEFA justru mengeluarkan rilis pers, di awal kampanye pencemaran nama baik yang berlangsung berminggu-minggu terhadap FIFA dan kepemimpinannya".

"Motif Eropa"

FIFA mengklaim bahwa "motif ekonomi" UEFA untuk mencegah kemunculan FFE adalah "mencegah negara-negara yang lebih kecil memiliki kekuatan finansial untuk bersaing dengan elite Eropa".

Berkas itu menyatakan: "Jika sepak bola di dunia berkembang menguat, persaingan global pun meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kekuatan pasar UEFA, dan menghadirkan lebih banyak persaingan bagi turnamen-turnamen utamanya".

Ditambahkan: "Dan dengan mengumpulkan dana, agar sebagian asosiasi anggota FIFA yang lebih kecil dapat mengembangkan sepak bola dengan lebih baik, FFE akan menyebabkan lebih banyak pemain dari negara-negara tersebut dipilih untuk membela negara asal mereka, dan bermain di liga-liga domestik mereka, alih-alih bermain di luar negeri. Semua itu akan melemahkan dominasi UEFA atas kawasan-kawasan lain di dunia".

Dalam berkas itu juga, FIFA menolak gagasan bahwa UEFA mampu mengajukan gugatan pidana terhadap Infantino di Swiss.

Dan bukan hanya Infantino yang menjadi subjek permohonan pengungkapan dari UEFA. Berkas-berkas hukum serupa telah diajukan terhadap "Thrive", Joshua Kushner, dan "JP Morgan" di kota New York, serta terhadap "PAN Ventures" dan CEO-nya Greg Mavee di Colorado.

"JP Morgan" dan "PAN Ventures" sedianya akan bekerja bersama FIFA dalam proyek FFE, dan FIFA menyebut nama keduanya dalam pernyataannya yang dirilis pada 28 Juli, saat FIFA mengumumkan rencana-rencana tersebut.

Menanggapi permohonan UEFA untuk mengungkap dokumen, dan dalam komentar pertamanya sejak kejadian FFE, Kushner mengeluarkan pernyataan pada Senin lalu, yang di dalamnya ia mengatakan bahwa "Thrive" "tidak memperhitungkan dinamika politik sepak bola dunia", dan menambahkan: "Kami tidak akan terseret ke dalam rencana itu" seandainya kami tahu "akan berubah menjadi apa ia nantinya".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".