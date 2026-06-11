FIFA turun tangan dan tiba-tiba memberlakukan larangan ketat terhadap negara tersebut tepat sebelum dimulainya Piala Dunia

Menjelang dimulainya Piala Dunia, FIFA tiba-tiba mengambil tindakan tegas. Seragam Haiti dianggap tidak memenuhi peraturan, sehingga negara tersebut harus segera mengajukan desain baru.

Seragam Piala Dunia Haiti yang semula menampilkan detail Pertempuran Vertières pada tahun 1803, yang memastikan kemerdekaan negara tersebut. Namun, dalam ilustrasi tersebut juga terlihat bendera Polandia.

Haiti menggambarkannya sebagai simbol persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari dua abad, karena tentara Polandia memainkan peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Menurut FIFA, bendera Polandia tidak boleh ditampilkan pada seragam selama Piala Dunia.

Oleh karena itu, seragam tersebut kini telah diubah menjadi desain yang sesuai dengan peraturan FIFA. Selama dua pertandingan persahabatan, Haiti memang sudah bermain dengan seragam yang kini ditolak tersebut. Menurut produsen seragam tersebut, hal itu bukanlah pernyataan politik.

Haiti kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Dengan Ruben Providence, yang bermain untuk Almere City, tim ini juga memiliki nama terkenal dalam skuadnya, meskipun Wilson Isidor (Sunderland) tampaknya menjadi bintang utama.

Haiti akan bertanding di Grup C, di mana Skotlandia, Brasil, dan Maroko menjadi lawannya. Pada malam hari Sabtu, 13 Juni hingga Minggu, 14 Juni, pertandingan grup pertama dijadwalkan melawan Skotlandia.