FIFA tunjuk Slavko Vincic wasit final Piala Dunia Spanyol vs Argentina, enam tahun setelah ditangkap di pesta kontroversial

Penunjukan bersejarah di tengah masa lalu kelam

FIFA mengumumkan Slavko Vincic sebagai wasit utama final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar Minggu di MetLife Stadium. Ia akan didampingi dua asisten sesama Slovenia, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic, serta wasit keempat Adham Makhadmeh dari Yordania. Ini menjadi pertama kalinya seorang wasit asal Slovenia memimpin final Piala Dunia.

Vincic, 46 tahun, sudah menangani tiga laga di turnamen kali ini: Brazil vs Maroko (1-1), Aljazair vs Yordania, dan Meksiko vs Ekuador di babak 32 besar. Sebelumnya ia juga memimpin final Liga Champions 2024 antara Real Madrid dan Borussia Dortmund serta semifinal Euro 2024 Spanyol vs Prancis.

Reaksi emosional Vincic

Saat mendengar penunjukan itu, Vincic mengaku kaget sekaligus bahagia hingga menangis. “Pertama-tama kaget. Kemudian bahagia. Saya gemetar, jadi ini kehormatan luar biasa mendapat final Piala Dunia. Ini sesuatu yang hanya jadi mimpi bagi wasit, bagi wasit muda saat mereka mulai. Jadi saya sangat bangga, sangat bangga pada diri sendiri dan tim saya,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Sulit sekali mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tapi saya sangat bangga mewakili negara saya, Slovenia, di event olahraga terbesar di dunia. Tim saya juga sangat bangga dan kami akan memberikan yang terbaik.”

Penangkapan di pesta seks 2020

Namun penunjukan ini langsung diingatkan dengan peristiwa Mei 2020. Saat itu Vincic ditangkap polisi Bosnia-Herzegovina dalam razia di sebuah peternakan di Bijeljina. Razia tersebut menyasar pesta yang melibatkan prostitusi, kokain, dan senjata. Polisi menahan sembilan perempuan dan 26 laki-laki, menyita empat paket kokain, 10 pistol, tiga rompi anti peluru, serta lebih dari 10.000 euro.

Vincic mengaku hanya menerima undangan makan siang bisnis dan tidak mengenal para pelaku. “Saya berada di peternakan itu secara kebetulan. Saya punya perusahaan sendiri, saya di Bosnia-Herzegovina untuk pertemuan bisnis. Saya menerima undangan makan siang, yang ternyata menjadi kesalahan terbesar saya. Saya menyesal. Saya duduk di meja dengan rekan bisnis, tiba-tiba polisi datang dan kejadian itu terjadi,” katanya kepada media Slovenia Vecer.

Presiden Asosiasi Wasit Slovenia Vlado Sajn membela bawahannya. “Menurut informasi yang kami kumpulkan dari sumber resmi maupun tidak resmi, termasuk dari Slavko sendiri, ia tidak dicurigai apa pun, tidak ada proses hukum yang dijalankan terhadapnya. Ia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Saya menganggap cerita ini sebagai rangkaian kejadian sial.”

Pengalaman di level tertinggi dan pertemuan dengan Argentina

Vincic sudah terbiasa dengan laga besar. Selain final Liga Champions 2024, ia pernah memimpin final Liga Europa 2022 antara Rangers dan Eintracht Frankfurt. Di Piala Dunia 2022 ia debut dengan memimpin kekalahan mengejutkan Argentina dari Arab Saudi di fase grup. Laga final Minggu ini akan menjadi pertandingan keenamnya di ajang Piala Dunia.

Argentina yang dipimpin Lionel Messi tengah mengejar gelar juara dunia berturut-turut, sementara Spanyol datang sebagai juara Eropa. Kehadiran Vincic di tengah sorotan masa lalu menambah lapisan drama menjelang laga penentuan.