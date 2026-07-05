FIFA tiba-tiba mengambil keputusan yang sangat mengejutkan terkait penyerang AS Balogun yang diskors

Folarin Balogun dapat tetap bermain saat Amerika Serikat menghadapi Belgia pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Kartu merah yang diterimanya telah dicabut, demikian dilaporkan The Athletic.

Balogun menerima kartu merah pada menit-menit akhir pertandingan antara AS dan Bosnia dan Herzegovina (2-0), akibat pelanggaran terhadap betis lawan.

Namun, Balogun tetap diperbolehkan bermain karena FIFA telah mengubah sanksi skorsingnya menjadi skorsing bersyarat. Hal ini diizinkan berdasarkan Pasal 27 Buku Peraturan FIFA. Jika ia melakukan pelanggaran serupa dalam waktu satu tahun ke depan, kartu merah dari Piala Dunia ini akan ditambahkan ke catatan pelanggarannya.

Meskipun AS tidak mengajukan banding terhadap kartu merah tersebut, keputusan itu tetap dibatalkan. Penyerang yang telah mencetak tiga gol untuk negaranya di Piala Dunia ini pun dapat tetap bermain melawan Belgia.

Hal ini menjadi kabar buruk bagi Ricardo Pepi. Penyerang PSV tersebut seharusnya akhirnya masuk starting line-up saat melawan Belgia, namun kini kesempatan itu terlewatkan begitu saja.