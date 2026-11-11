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FIFA bisa kehilangan status bebas pajaknya di Amerika Serikat setelah sebuah pengaduan diajukan untuk meminta penyelidikan atas klaim bahwa seseorang yang digaji FIFA bekerja secara pribadi sebagai pengurus rumah tangga Gianni Infantino di Miami. Badan pengatur sepakbola dunia itu menegaskan bahwa presidennya membayar sendiri setiap staf rumah tangganya dan menuding para pengkritik berusaha melemahkan posisinya.

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IRS didesak menyelidiki klaim soal pekerja rumah tangga Infantino

Sebuah pengaduan diajukan kepada Dinas Pajak Amerika Serikat (IRS) yang meminta penyelidikan atas klaim bahwa seseorang yang menerima gaji dari FIFA bekerja secara pribadi sebagai pekerja rumah tangga untuk Infantino. Jika IRS menyelidiki dan mendapati klaim tersebut terbukti, FIFA bisa kehilangan status bebas pajaknya di negara itu.

Pengaduan yang telah dilihat oleh The Guardian dan didukung sejumlah dokumen itu menyatakan bahwa seseorang “melakukan pekerjaan rumah tangga secara eksklusif untuk presiden FIFA Gianni Infantino dan istrinya, Leena Infantino, di kediaman mereka di Miami, sambil menerima gaji atau tunjangan melalui entitas yang berafiliasi dengan FIFA”.

Pengaduan menuding FIFA menyalahgunakan status bebas pajak

FIFA memiliki status 501(c)(4) di AS, kategori bagi organisasi yang “dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tujuan amal, pendidikan, atau rekreasi”. Pengaduan yang diajukan pengacara imigrasi asal Washington DC, Abed Ayoub, itu menyatakan bahwa “para pemimpin senior, yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka dan atas nama FIFA, telah menyalahgunakan status bebas pajak entitas tersebut”.

Pengaduan itu menambahkan: “Jika dana atau sumber daya organisasi digunakan untuk membayar layanan yang menguntungkan rumah tangga seorang pemimpin, pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang keuntungan pribadi, pelaporan keuangan, penggajian, dan tata kelola. Dokumen-dokumen tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan keterangan dalam catatan ketenagakerjaan, penggajian, pajak, dan imigrasi. Kami meminta lembaga-lembaga terkait menyelidiki catatan yang mendasarinya dan menentukan apa yang terjadi.”

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FIFA tegaskan Infantino membayar sendiri pekerja rumah tangganya

FIFA membantah klaim tersebut. Seorang juru bicara mengatakan: “Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga presiden FIFA bersifat privat. Namun, untuk menghindari keraguan, biaya pekerja rumah tangga apa pun ditanggung sendiri oleh presiden FIFA.”

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Badan sepakbola itu juga mengecam pemberitaan tersebut, dengan menambahkan: “Kami mendesak media untuk bertindak secara bertanggung jawab. Seperti yang dinyatakan FIFA pada Agustus, jelas ada upaya terkoordinasi dan berkelanjutan dari sejumlah pihak untuk melemahkan FIFA dan presidennya. FIFA menyambut baik pengawasan yang sah. Namun, pengawasan bukanlah izin untuk menyebarluaskan tuduhan palsu. Jika pemberitaan tidak akurat atau menyesatkan, FIFA akan terus membantahnya secara langsung dan tegas.”

Langkah selanjutnya bagi FIFA dan Infantino

Jika IRS menindaklanjuti pengaduan itu, prosesnya kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan. Hasil penyelidikan semacam itu jarang dipublikasikan, meski tindakan apa pun yang diambil akan diumumkan kepada publik.

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Tekanan juga meningkat di Washington setelah keberhasilan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu. Seorang juru bicara anggota DPR Jamie Raskin mengatakan bahwa Komite Kehakiman DPR “mencermati perkembangan tersebut”.