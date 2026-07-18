FIFA terancam dituntut setelah pelanggaran serius di Piala Dunia: 'Bentuk kejahatan terorganisir'

FIFA terancam menghadapi masalah akibat pembayaran kepada klub-klub sepak bola Rusia. Hasil investigasi Follow the Money menunjukkan bahwa badan sepak bola dunia tersebut, setelah Piala Dunia 2022 di Qatar, telah menyalurkan dana kepada beberapa klub Rusia yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang dikenai sanksi. Menurut para ahli hukum, hal ini dapat membuat FIFA dijerat dengan tuntutan pidana.

Melalui Program Manfaat Klub (Club Benefits Programme), FIFA memberikan penghargaan kepada klub-klub yang meminjamkan pemainnya ke tim nasional selama Piala Dunia. Setelah turnamen di Qatar, total 209 juta dolar dibagikan, di mana sekitar 1,2 juta dolar di antaranya diterima oleh enam klub Rusia. Lima di antaranya ternyata terdaftar dalam daftar sanksi internasional melalui pemilik atau sponsor utamanya.

Klub-klub tersebut adalah Zenit St. Petersburg, Dynamo Moskow, CSKA Moskow, Rubin Kazan, dan Lokomotiv Moskow. Hanya pembayaran kepada FK Krasnodar yang, menurut penyelidikan, tampaknya tidak melanggar aturan sanksi. Kelima klub lainnya secara keseluruhan menerima lebih dari satu juta euro.

FIFA tunduk pada undang-undang sanksi Amerika Serikat dan Eropa, antara lain karena kantor-kantornya di Amerika Serikat dan kantor pusatnya di Zürich. Menurut para ahli hukum, asosiasi tersebut seharusnya tidak melakukan pembayaran kepada entitas yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan individu atau perusahaan yang dikenai sanksi.

Pengacara dan pakar Rusia, Heleen Over de Linden, sangat tegas mengenai hal ini. “Anda sama sekali tidak boleh mengalokasikan dana jika hal itu secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan individu atau entitas yang dikenai sanksi,” katanya. Menurutnya, pengecualian hanya dimungkinkan jika telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang, namun tidak ada informasi mengenai hal tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, FIFA terancam mengulangi kesalahan yang sama. Setelah Piala Dunia 2026, dana sebesar 355 juta dolar AS telah disiapkan untuk dibagikan kepada klub-klub yang meminjamkan pemainnya ke tim nasional. Klub-klub Rusia pun kembali berhak mengajukan klaim atas kompensasi tersebut.

Dengan demikian, menurut para ahli, FIFA kembali berada di posisi yang rentan secara hukum. Over de Linden memperingatkan tentang keseriusan pelanggaran yang mungkin terjadi: “Melanggar sanksi merupakan bentuk kejahatan terorganisir internasional dan dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga enam tahun.”

FIFA menolak memberikan tanggapan atas temuan Follow the Money.