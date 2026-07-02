FIFA secara resmi mengumumkan hadiah uang tunai untuk Liga Champions dan Liga Konfederasi... serta menetapkan jadwal kedua kompetisi tersebut

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan jadwal Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi untuk musim baru 2026–2027, sekaligus mengungkapkan nilai hadiah untuk kedua kompetisi tersebut.

Menurut pernyataan resmi CAF, musim baru akan dimulai dengan leg pertama babak kualifikasi pertama, yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026, dilanjutkan dengan leg kedua pada 11 hingga 13 September 2026.

Sedangkan babak kualifikasi kedua akan digelar pada 16 hingga 18 Oktober 2026, sebelum pertandingan penentuan yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026.

Setelah tahap kualifikasi ini, babak penyisihan grup di kedua kompetisi tersebut akan dimulai pada akhir bulan November.

Jadwal pertandingan babak grup:

Putaran pertama: 27–29 November 2026

Putaran kedua: 4–6 Desember 2026

Putaran ketiga: 18–20 Desember 2026

Putaran keempat: 8–10 Januari 2027

Putaran kelima: 15–17 Januari 2027

Babak keenam: 22–24 Januari 2027

Babak Kualifikasi:

Pertandingan perempat final (leg pertama): 26–28 Februari 2027

Pertandingan perempat final (leg kedua): 5–7 Maret 2027

Semifinal (Leg Pertama): 9–11 April 2027

Semifinal (Leg Kedua): 16–18 April 2027

Final: antara 9 dan 31 Mei 2027

CAF menambahkan: "Hadiah uang tetap tidak berubah: 6 juta dolar AS untuk juara Liga Champions Afrika, dan 4 juta dolar AS untuk juara Piala Konfederasi Afrika."