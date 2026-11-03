Federasi Sepakbola Internasional mengungkap keputusan baru terkait rencana kontroversial presidennya, Gianni Infantino, yang bertujuan melibatkan investor dari sektor swasta dalam turnamen Piala Dunia.

Infantino berupaya mendirikan sebuah perusahaan bernama "FIFA Forward Enterprise" dengan tujuan mengelola kepentingan komersial turnamen Piala Dunia dan kompetisi-kompetisi lain milik FIFA, di mana para investor dari sektor swasta akan memiliki saham minoritas di dalamnya.

Diputuskan untuk meninggalkan rencana ini pada Agustus lalu, setelah ditolak oleh tiga konfederasi benua, dan Federasi Sepakbola Eropa "UEFA" mengancam akan memboikot kompetisi-kompetisi "FIFA".

Menurut Badan Penyiaran Inggris "BBC", Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) akan mengizinkan anggota dewannya untuk melihat dokumen-dokumen utama terkait rencana Gianni Infantino menjual saham Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta, tetapi hanya di markas besarnya di Zurich.

Tawaran itu disampaikan dalam sebuah surat dari Sekretaris Jenderal Mattias Grafström, yang dikirim hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) pada 2 November kepada FIFA untuk mempublikasikan rincian proposal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait proses pengambilan keputusan.

Para anggota memiliki waktu dua pekan untuk mendaftar, dan belum jelas dokumen apa saja yang akan ditampilkan.

Presiden Federasi Sepakbola Inggris, Debbie Hewitt, wakil presiden FIFA yang mengkritik kurangnya transparansi Infantino bulan lalu, berniat menerima tawaran tersebut.

Menurut laporan-laporan, Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menganggap tenggat waktu yang diberikan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) untuk menjawab lebih dari 100 pertanyaan tidak dapat dipenuhi, hal ini disebabkan oleh fokus federasi pada turnamen Piala Dunia Pemuda yang baru serta kongres luar biasa. Selain itu, jawaban-jawabannya terbatas akibat gugatan hukum yang diajukan Federasi Sepakbola Eropa di Amerika Serikat.

Dokumen-dokumen tersebut akan tersedia "berdasarkan protokol peninjauan yang ketat untuk menjaga kerahasiaan".