Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menanggapi kabar mengenai upaya presidennya, Gianni Infantino, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di tengah meningkatnya tekanan yang mengancam kelangsungannya di jabatan tersebut.

Surat kabar Amerika "New York Post" menegaskan bahwa Infantino berpaling ke pemerintahan Trump untuk membantunya dalam pertarungan mempertahankan jabatannya.

Menurut jaringan Amerika "Fox News", seorang sumber di FIFA mengatakan bahwa tidak ada kontak yang dijadwalkan antara Infantino dan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio, atau anggota lain mana pun dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, baik pada hari Senin maupun pada waktu lain.

Sumber tersebut menegaskan bahwa apa yang disebutkan surat kabar "New York Post" mengenai pengaturan pembicaraan ini tidak benar.

New York Post menyebutkan pada hari Senin bahwa Infantino dijadwalkan melakukan pembicaraan pribadi dengan Rubio, di tengah tekanan yang meningkat menyusul upaya gagalnya menjual sebagian aktivitas komersial FIFA kepada para investor dari sektor swasta.

Menurut surat kabar tersebut, tujuan yang diumumkan dari pembicaraan itu adalah membahas bagaimana sepak bola bisa digunakan sebagai salah satu bentuk "kekuatan lunak" Amerika Serikat, namun salah satu sumber menggambarkan pembicaraan itu sebagai upaya dari pihak Infantino untuk mendapatkan dukungan bagi posisinya.

Sumber itu mengatakan kepada surat kabar tersebut: "Ia ingin berkomunikasi dengan Menteri dan berbicara tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi salah satu bentuk kekuatan lunak bagi Amerika, tetapi kita semua tahu bahwa ini soal melindungi jabatan. Pada tahap ini, ini tidak berkaitan dengan hal lain."

Laporan itu juga mengeklaim bahwa Infantino berulang kali berupaya menghubungi Trump sejak runtuhnya usulan kontroversial pada hari Jumat, dan berusaha mendapatkan sekutu-sekutu terkemuka yang bersedia membelanya secara terbuka.

Sumber FIFA secara spesifik membantah adanya kontak yang dijadwalkan dengan Rubio atau pejabat lain mana pun dalam pemerintahan Trump, sementara Federasi Sepak Bola Internasional tidak memberikan pernyataan resmi atas nama lembaga untuk menanggapi klaim lain yang disampaikan "New York Post" mengenai upaya Infantino menghubungi Trump.