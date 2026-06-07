FIFA menyerah di tengah kemarahan publik dan mencabut aturan kontroversial tersebut menjelang Piala Dunia

FIFA mengumumkan pada awal pekan ini bahwa mereka akan melarang penonton membawa botol air minum sendiri ke dalam stadion. Organisasi suporter serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun menanggapi hal tersebut dengan kemarahan. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut telah mendengarkan kritik tersebut dan kini membatalkan kebijakan yang telah mereka tetapkan.

Beberapa ahli medis membunyikan peringatan ketika diketahui bahwa botol air minum tidak boleh dibawa masuk. Di antaranya Malcom Mistry, dosen universitas di London, dan Oliver Gibson, seorang dokter dari London, tidak memahami keputusan tersebut, yang menurut mereka meningkatkan risiko masalah kesehatan.

Selama Piala Dunia, suhu ekstrem diperkirakan akan terjadi, terutama pada pertandingan di Meksiko dan Amerika Serikat. Diperkirakan suhu dapat mencapai di atas tiga puluh derajat pada beberapa pertandingan.

Meskipun FIFA memperhatikan kesehatan para pemain dengan mewajibkan jeda minum di setiap babak, awalnya para penggemar tidak diperbolehkan membawa botol air minum sendiri. Namun, badan sepak bola dunia tersebut kini telah mengubah pendiriannya.

Heimo Schirgi, Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, menjelaskan aturan yang telah disesuaikan. “Setiap penonton diperbolehkan membawa satu botol air plastik sekali pakai yang lembut dengan kapasitas maksimal 560 mililiter ke stadion.”

Schirgi juga menjelaskan botol apa saja yang masih dilarang. “Botol air keras yang dapat ditutup kembali, yang dapat menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan,” katanya. Selama pertandingan Piala Dunia pertama Belanda di Arlington, suhu siang hari diperkirakan mencapai 34 derajat. Selain itu, ada peringatan cuaca panas ekstrem.