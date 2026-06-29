FIFA Menyelesaikan Kontroversi seputar Tuduhan Manipulasi Hasil Pertandingan antara Aljazair dan Austria

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengambil keputusan terkait pembukaan penyelidikan atas tuduhan adanya manipulasi hasil pertandingan antara Austria dan Aljazair di Piala Dunia demi kepentingan kedua belah pihak.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa kedua tim tersebut telah sepakat untuk bermain imbang dalam pertandingan terakhir fase grup agar keduanya lolos bersama ke babak gugur.

Pertandingan tersebut berlangsung sangat seru dan berakhir imbang dengan skor 3-3, di mana Austria mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-96, hanya tiga menit setelah Aljazair unggul melalui gol yang dicetak oleh Riyad Mahrez.

Gol tersebut merupakan hasil dari serangan yang berlangsung selama lima menit dan melibatkan 110 operan berturut-turut, yang hampir saja menyebabkan Austria tersingkir dan pulang ke negaranya.

Suasana yang sudah memanas nyaris berubah menjadi keributan, di mana Marco Arnautović terlihat berdebat dengan bangku cadangan Aljazair sambil mengangkat tangannya dengan marah.

Pada akhirnya, tim asuhan Ralf Rangnick lolos sebagai runner-up, sementara Aljazair menempati posisi ketiga dan ikut melaju ke babak berikutnya.

Menurut surat kabar Inggris “Mirror”, beberapa pengamat mengklaim bahwa hasil pertandingan tersebut sengaja diatur, di mana Aljazair membiarkan lawannya menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir pertandingan.

Sumber-sumber yang diwawancarai “Mirror” menegaskan bahwa FIFA sepenuhnya menolak tuduhan tersebut dan tidak memiliki kekhawatiran apa pun terkait adanya manipulasi hasil pertandingan oleh kedua tim.

Sementara itu, Rangnick, pelatih Austria, juga menolak gagasan tersebut sepenuhnya, meskipun Mahrez tidak banyak berbuat untuk menghilangkan spekulasi yang semakin meningkat mengenai adanya kecurangan ketika ia mengakui bahwa skenario di akhir pertandingan tampak aneh dan mencurigakan.

Riyad Mahrez, mantan bintang Manchester City, mengatakan: “Sejujurnya, situasinya memang agak aneh. Kami bermain di sayap dan mereka bertahan, tetapi di menit terakhir salah satu pemain mereka mengoper bola, lalu berbalik arah, dan saya harus bergerak. Saya harus menghormati sepak bola. Bola sampai di depan kiper dan saya harus mencetak gol, saya harus mencoba mencetaknya. Saya tahu itu situasi yang aneh, tapi begitulah sepak bola, dan saya harus menghormatinya. Hal yang baik bagi mereka (Austria) adalah mereka mencetak gol dan lolos. Kami lolos bersama, dan itulah yang paling penting.”

Austria akan menghadapi laga sulit di babak gugur, di mana mereka akan berhadapan dengan Spanyol, juara Eropa. Jika mereka berhasil menciptakan kejutan besar, lawan berikutnya akan menjadi Portugal atau Kroasia.

Di sisi lain, Aljazair akan menghadapi timnas Swiss, dan undian babak gugur menempatkan mereka pada jalur yang berpotensi untuk menghadapi Argentina di perempat final, jika kedua tim terus meraih kemenangan.