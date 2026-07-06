FIFA Menugaskan Pertandingan Puncak Portugal vs Spanyol kepada Wasit yang Menangani Insiden Menarik di Euro 2024

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menugaskan wasit asal Inggris—yang termasuk dalam jajaran wasit terbaik Eropa dan sebelumnya sempat memicu kontroversi di Kejuaraan Eropa terakhir—untuk memimpin pertandingan Iberia antara Portugal dan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan yang dinantikan ini akan digelar di kota Dallas, Amerika Serikat, di tengah antusiasme besar para penggemar atas pertemuan antara juara Euro 2016 dan juara Piala Dunia 2010.

FIFA mengumumkan penunjukan wasit asal Inggris, Anthony Taylor, untuk memimpin pertandingan tersebut. Taylor memiliki pengalaman internasional lebih dari 10 tahun, setelah mendapatkan lisensi wasit internasional pada tahun 2013.

Ini merupakan pertandingan ketiganya di Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya memimpin pertandingan antara Uzbekistan dan Kolombia, serta Senegal dan Irak pada babak penyisihan grup.

Taylor secara rutin memimpin pertandingan di Liga Primer Inggris, Liga Champions Eropa, dan Kejuaraan Eropa. Ia juga turut serta dalam Piala Dunia 2022 di Qatar.

Ini bukanlah kali pertama ia memimpin pertandingan timnas Spanyol; sebelumnya ia memimpin laga “La Roja” melawan Jerman di perempat final Euro 2024, di mana pertandingan tersebut diwarnai insiden kontroversial setelah sentuhan tangan terhadap Mark Kokorela yang tidak dianulir sebagai tendangan penalti.

Pemilihan wasit asal Inggris oleh “FIFA” ini mencerminkan kepercayaan terhadap pengalamannya dalam memimpin salah satu pertandingan terberat di babak kedua, dalam laga kelas berat di babak perempat final.