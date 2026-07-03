FIFA menjelaskan alasan dibatalkan gol penentu kemenangan Kroasia saat melawan Portugal

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membenarkan keputusan untuk menganulir gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh timnas Kroasia, yang seharusnya membuat mereka meraih hasil imbang di detik-detik terakhir melawan Portugal, dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia.

Timnas Portugal berhasil memastikan tiket lolos ke babak 16 besar, setelah meraih kemenangan dramatis atas lawan mereka dari Kroasia dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan persaingan sengit, serta diwarnai berbagai serangan balik hingga detik-detik terakhir.

Para pemain Kroasia sempat mengira mereka telah mencetak gol penyeimbang yang menentukan, setelah bek Josko Gvardiol mencetak gol pada menit ke-13 waktu tambahan di Stadion Toronto.

Namun, wasit video (VAR) turun tangan untuk menganulir gol tersebut, setelah data dari chip elektronik yang tertanam di dalam bola resmi turnamen menunjukkan bahwa bola sedikit menyentuh penyerang Kroasia, Igor Matanović, saat membangun serangan, pada saat rekan setimnya, Mario Pašalić, berada dalam posisi offside, sehingga pelanggaran dinyatakan dan gol dibatalkan, dan pertandingan berakhir dengan kemenangan Portugal dengan skor (2-1).

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengatakan dalam pernyataannya: “Berdasarkan data yang disediakan oleh teknologi bola terhubung, yang tertanam di dalam bola ‘Trionda’ dari Adidas, yaitu bola resmi Piala Dunia, terlihat bahwa bola menyentuh pemain Kroasia nomor 20, Igor Matanoović, saat membangun serangan di hadapan Portugal, yang memungkinkan tim wasit menentukan situasi offside dengan akurat dan mengambil keputusan yang tepat untuk membatalkan gol tersebut.”

Pernyataan yang dikutip oleh surat kabar “Al-Sharq Al-Awsat” dari Arab Saudi itu menambahkan: “Bola ‘Trionda’ dilengkapi dengan sensor jenis (IMU) yang mampu mendeteksi sentuhan dan gesekan paling halus yang mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang, dan data ini ditampilkan kepada pemirsa melalui siaran televisi dalam bentuk grafik pulsa, sehingga memberikan wasit tingkat informasi akurat yang belum pernah ada sebelumnya yang membantu mereka mengambil keputusan yang cepat dan tepat.”