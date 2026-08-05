FIFA menjawab: Apakah Infantino menawarkan Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030?

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menanggapi kabar tentang tawarannya kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, dengan tujuan meraih dukungan negara-negara Afrika menjelang pemilihan.

Menurut yang diwartakan surat kabar Inggris, The Times, Infantino, yang saat ini berada di Maroko, menjanjikan pemberian hak kepada kerajaan tersebut untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 di Stadion Hassan II yang baru di Kota Casablanca, dengan syarat Maroko menyatakan dukungannya secara terbuka kepadanya di tengah tekanan yang semakin meningkat yang menuntut kepergiannya.

Maroko menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal, sementara 3 pertandingan pembuka digelar di Amerika Selatan, sebagai perayaan 100 tahun edisi pertama turnamen tersebut.

Maroko berupaya menggelar pertandingan final di Stadion Hassan II, yang berkapasitas 115 ribu penonton, dan diperkirakan akan menjadi stadion sepakbola terbesar di dunia setelah pembangunannya rampung, sedangkan Stadion Santiago Bernabeu menjadi pesaing paling menonjol untuk menjadi tuan rumah final.

Setelah tersebarnya kabar tersebut, FIFA langsung menanggapinya, membantah pemberian janji apa pun kepada Maroko terkait pertandingan final Piala Dunia 2030.

Seorang juru bicara FIFA mengatakan kepada surat kabar "AS": "Tidak benar dan menyesatkan untuk mengklaim bahwa presiden FIFA telah memberikan janji apa pun mengenai penyelenggaraan final Piala Dunia 2030. FIFA akan mengambil keputusannya pada waktu yang tepat."

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa Infantino, pada hari Rabu ini, bertemu di Maroko dengan lingkaran terdekatnya untuk menjelaskan posisi masing-masing pihak dalam krisis tersebut, serta untuk menyusun strategi guna memulihkan momentum yang hilang setelah upaya yang gagal untuk meluncurkan proyek penjualan 20% Piala Dunia dan turnamen lainnya yang diselenggarakan oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) kepada sejumlah dana investasi, sebagian di antaranya bahkan terkait dengan Trump.

"AS" mengatakan: "Stadion Santiago Bernabeu selalu menjadi kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah pertandingan final, terutama mengingat hubungan baik antara Infantino dan Florentino Perez. Namun, hubungan erat antara petinggi utama FIFA dan Maroko belakangan ini telah membahayakan preferensi tersebut."

Surat kabar itu melanjutkan: "Sementara hubungan politik FIFA dengan Maroko dan para sekutunya semakin kuat, hubungannya dengan Spanyol dalam hal ini justru semakin berkurang."

Ia melanjutkan: "Faktanya, pertemuan terakhir antara Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Infantino berlangsung dalam sebuah kunjungan singkat ke New York setahun lalu. Presiden FIFA belum mengunjungi Spanyol sejak Rubiales menjadi presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol. Meski begitu, ia telah mengunjungi Maroko sebanyak empat kali dalam dua tahun, membuka kantor FIFA di sana, dan akan menjadi tuan rumah pertemuan komite eksekutif berikutnya, yang juga akan menjadi ajang penyelenggaraan pemilihan, di Rabat."

Ia menutup: "Federasi Sepakbola Spanyol yakin bahwa pertandingan final akan tetap berlangsung di Stadion Bernabeu, yang merupakan pilihan mereka di antara dua stadion Spanyol, meskipun mereka belakangan ini menjadi skeptis terhadap transaksi FIFA yang berlangsung di balik layar."