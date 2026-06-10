FIFA menjatuhkan sanksi kepada Zamalek untuk ke-17 kalinya terkait pemain asal Palestina

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Rabu, menjatuhkan sanksi larangan pendaftaran baru kepada klub Mesir Zamalek selama tiga periode bursa transfer, menurut platform FIFA yang khusus menangani sanksi larangan tersebut.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena klub tersebut tidak membayar utang finansial kepada mantan pemainnya, Omar Faraj dari Palestina, yang jumlahnya mencapai 1,761 juta dolar AS.

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Dengan keputusan ini, total kasus yang diajukan terhadap Zamalek di FIFA - yang mengakibatkan larangan pendaftaran - menjadi 17 kasus.

Klub Putih baru-baru ini berhasil menyelesaikan 3 kasus yang diajukan oleh asisten pelatih tim sebelumnya, José Gomes.

Pemain internasional Palestina, Omar Faraj, telah membatalkan kontraknya dengan Zamalek secara sepihak karena tidak menerima haknya, dan kemudian menandatangani kontrak dengan klub Swedia Halmstad pada Februari lalu, untuk durasi dua setengah musim dalam kesepakatan transfer bebas.

Zamalek menghadapi serangkaian krisis keuangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang membuatnya selalu berada di bawah ancaman sanksi FIFA. Namun, klub ini berhasil memenangkan gelar Liga Utama Mesir musim lalu, meskipun kalah di final Piala Konfederasi Afrika melalui adu penalti melawan Union de la Capitale dari Aljazair.



