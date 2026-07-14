FIFA Menghubungi Federasi Sepak Bola Tunisia Terkait Krisis Doping... Akankah Mereka Menjatuhkan Sanksi?

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengambil keputusan terkait pemberian sanksi kepada sejumlah pemain tim nasional Tunisia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, karena hasil tes doping mereka dinyatakan positif.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" beberapa hari lalu melaporkan bahwa setidaknya 8 pemain timnas Tunisia terdeteksi mengandung zat "clenbuterol" yang dilarang oleh Badan Antidoping Dunia (WADA). Zat ini digunakan secara medis untuk melebarkan saluran pernapasan, namun termasuk dalam daftar zat terlarang dalam olahraga kompetitif.

Sumber yang sama menegaskan bahwa hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyebab hasil tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh konsumsi daging yang terkontaminasi selama tim nasional tinggal di Meksiko, bukan untuk tujuan meningkatkan performa olahraga.

Menurut laporan jaringan berita Tunisia “Mosaïque” pada hari Selasa ini, FIFA telah memberi tahu Federasi Sepak Bola Tunisia bahwa para pemain El-Nisr Kartago tidak akan dikenai sanksi.

Sumber yang sama menambahkan bahwa FIFA telah memberi tahu Federasi Sepak Bola Tunisia bahwa terbukti para pemain mengonsumsi daging lokal yang mengandung zat terlarang yang digunakan untuk membakar lemak.

Timnas Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan hasil yang memalukan, setelah menelan tiga kekalahan telak dari Swedia (5-1), Jepang (4-0), dan Belanda (3-1), yang mengakibatkan pemecatan pelatih Sabri Lamouchi setelah pertandingan pertama—sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.