FIFA menghadiahkan Amin Omar dengan pertandingan melawan Argentina... dan mengumumkan susunan tim Aljazair dan Yordania

Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim wasit yang ditugaskan untuk memimpin pertandingan yang dinantikan antara Argentina dan Austria, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 10 di Piala Dunia 2026.

Komite tersebut menugaskan wasit asal Mesir, Amin Omar, untuk memimpin pertandingan tersebut, dengan dibantu oleh Mahmoud Abu Al-Raghal dan Ahmed Hossam Taha, sementara wasit asal Spanyol, Alejandro Hernández, akan bertugas sebagai wasit keempat.

Amin Omar terus menunjukkan kehadirannya di turnamen ini setelah penampilan perdananya di putaran final Piala Dunia, saat ia memimpin pertandingan antara Republik Ceko dan Korea Selatan, di mana ia menampilkan performa luar biasa yang mendapat pujian luas dari para penggemar dan pengamat.

Timnas Argentina berada di Grup 10 bersama timnas Aljazair, Austria, dan Yordania. Tim “Penari Tango”, yang dipimpin oleh Lionel Messi, telah mengawali perjalanannya di turnamen ini dengan cara terbaik, setelah meraih kemenangan telak atas Aljazair dengan skor 3-0 pada putaran pertama.



Terkait hal tersebut, Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim wasit yang ditugaskan untuk memimpin pertandingan antara Aljazair dan Yordania, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vintić, yang dibantu oleh rekan senegaranya, Tomaj Klančnik dan Andraž Kovačić, sebagai asisten wasit, sementara wasit keempat dijabat oleh Oshan Nation dari Jamaika.

Kedua tim akan memasuki pertandingan ini dengan tujuan membalas kekalahan mereka di babak pertama, setelah timnas Aljazair mengalami kekalahan telak dari Argentina, sementara timnas Yordania kalah 3-1 dari Austria. Hal ini menjadikan pertandingan mendatang sangat penting bagi kedua tim dalam persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya.