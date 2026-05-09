FIFA menggelar acara besar-besaran: 3 upacara pembukaan di Piala Dunia, dengan artis-artis terkenal dunia

Piala Dunia musim panas mendatang akan dibuka dengan tiga upacara pembukaan yang berbeda. Hal itu diumumkan oleh FIFA.

Sebanyak 48 negara akan berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dengan demikian, ini akan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Upacara pembukaan pertama akan berlangsung pada 11 Juni, di Estadio Azteca di Kota Meksiko. Di antaranya, artis Kolombia J Balvin, band rock Maná, dan bintang pop Alejandro Fernández akan tampil. Tak lama setelah itu, pertandingan pertama akan dimainkan di stadion yang sama. Pertandingan tersebut akan mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan, sama seperti 16 tahun lalu pada Piala Dunia 2010.

Sehari kemudian, pada 12 Juni, upacara berikutnya akan digelar. Acara tersebut akan berlangsung di Toronto, Kanada, tepat sebelum Kanada dan Bosnia dan Herzegovina bertanding. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, dan Nora Fatehi akan tampil.

Pada hari yang sama, upacara pembukaan ketiga dan terakhir akan digelar. Acara ini berlangsung di Los Angeles, tempat Amerika Serikat akan berhadapan dengan Paraguay. Line-up upacara tersebut terdiri dari Katy Perry, rapper Future, DJ Sanoy, dan Rema.

“Upacara-upacara ini menyatukan musik, budaya, dan sepak bola dengan cara yang mencerminkan baik keunikan masing-masing negara maupun persatuan yang menjadi ciri khas turnamen ini,” kata Presiden FIFA Gianni Infantino.

Final akan digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Timnas Belanda akan memainkan pertandingan grupnya di Dallas, Houston, dan Kansas City. Lawan-lawan di grup tersebut adalah Jepang (14 Juni), Swedia (20 Juni), dan Tunisia (malam 25 hingga 26 Juni).