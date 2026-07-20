Piala Dunia memang sudah berakhir bagi tim nasional Belanda, namun tim asuhan mantan pelatih kepala Ronald Koeman—yang kini telah hengkang—tetap berhasil meraih penghargaan. FIFA telah menobatkan Belanda sebagai pemenang Fair Play Award.

Penghargaan Fair Play FIFA telah diberikan sejak tahun 1970 sebagai penghargaan bagi tim yang paling sportif di Piala Dunia. Penghargaan ini diberikan kepada tim yang paling menonjol dalam hal sportivitas, rasa hormat, dan perilaku teladan baik di dalam maupun di luar lapangan selama turnamen berlangsung.

Dalam penilaiannya, salah satu hal yang diperhatikan adalah jumlah kartu kuning dan merah. Selama turnamen, Belanda tidak menerima satu pun kartu merah dan hanya mendapat tiga kartu kuning. Dengan demikian, tim Oranje tetap sangat disiplin di lapangan.

Turki, Republik Ceko, dan Tunisia bahkan menerima lebih sedikit kartu, tetapi mereka tidak lolos dari babak penyisihan grup. Akibatnya, Belanda memainkan satu pertandingan tambahan, yaitu babak 16 besar melawan Maroko, sehingga jumlah kartu yang rendah tersebut semakin menonjol.

Meskipun FIFA tidak memberikan penjelasan khusus mengenai pilihan tersebut, kemungkinan besar perilaku para pendukung Belanda juga turut berperan. Kehadiran para penggemar Oranje di Amerika Serikat menarik perhatian internasional, dan “Oranje-mars” yang terkenal itu berkembang menjadi fenomena yang banyak dibicarakan.

Bagi Belanda, ini merupakan kali pertama mereka memenangkan Penghargaan Fair Play. Pada Piala Dunia sebelumnya, penghargaan ini diraih oleh Inggris, sementara Brasil memegang rekor dengan empat kali kemenangan.

Penghargaan ini menjadi penutup yang positif bagi Piala Dunia yang secara keseluruhan mengecewakan, namun juga memiliki makna yang mencolok. Pasalnya, skuad Oranje sering kali mendapat kritik dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya kemampuan untuk bersikap tegas terhadap sesama rekan setim, dan karenanya juga terhadap lawan.