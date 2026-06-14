FIFA mengakui: Terjadi gangguan teknis saat tendangan penalti Swiss melawan Qatar

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan komentar terkait insiden penalti yang menghasilkan gol pertama Swiss atas Qatar, Sabtu lalu, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", FIFA mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan apa yang terjadi pada tendangan penalti yang diberikan kepada Swiss melawan Qatar, di mana terdapat kemungkinan offside sebelumnya yang tidak dihitung, namun garis offside tidak ditampilkan di layar.

FIFA disebut-sebut mendapat banyak kritik karena tidak menampilkan garis-garis offside di layar.

FIFA mengatakan: "Selama pertandingan antara Qatar dan Swiss di Teluk San Francisco, gangguan teknis singkat menghalangi pembuatan animasi grafis offside sebelum tendangan penalti yang diberikan kepada Swiss pada menit ke-14."

Ditambahkan: "Masalah tersebut segera teratasi. Penggunaan teknologi video tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut, dan prosedur standar untuk memverifikasi keputusan yang diambil di lapangan tetap diikuti."

Dan menyimpulkan: "Garis-garis yang digunakan oleh teknologi video untuk memeriksa posisi para pemain yang bersangkutan tidak menunjukkan bahwa penyerang berada dalam posisi offside pada kedua situasi yang mendahului keputusan penalti tersebut."

Mantan bintang Inggris Gary Neville menyerang FIFA setelah teknologi video gagal membatalkan penalti yang diberikan kepada Swiss dengan alasan offside, dengan mengatakan: "Mengapa FIFA tidak menampilkan informasi tersebut kepada kami di saat mereka sudah menghadapi banyak ketidakpercayaan? Ini adalah kediktatoran: gagasan mereka menyimpan data ini secara internal dan tidak menampilkannya kepada para penggemar adalah hal yang benar-benar konyol."