FIFA menanti... Cuaca di Florida mengancam penundaan pertandingan Inggris melawan Norwegia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kemungkinan harus mengambil keputusan penting lainnya menjelang pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Inggris dan Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, besok Sabtu.

Tim asuhan pelatih Thomas Tuchel berhasil lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan timnas Meksiko dengan skor 3-2 pada dini hari Senin.

Jude Bellingham mencetak dua gol dan Harry Kane satu gol dari tendangan penalti, membawa Tim Tiga Singa meraih kemenangan, meskipun bermain dengan 10 orang setelah Jarell Quansah diusir dari lapangan akibat pelanggaran keras terhadap Jesús Gallardo.

Timnas Inggris pun harus berjuang keras dengan pertahanan heroik setelah Kwansah menerima kartu merah pada menit ke-54, yang membuat para penonton di Stadion Azteca dan di tanah air mereka berada dalam ketegangan yang menegangkan selama 40 menit terakhir.

Menurut situs “sportbible”, tugas bertahan dengan sepuluh pemain bukanlah satu-satunya penyebab kekhawatiran dan ketegangan, karena FIFA mengancam akan memajukan jadwal pertandingan sebanyak 6 jam akibat hujan lebat dan kemungkinan terjadinya badai petir.

Badan Meteorologi Nasional AS mengeluarkan peringatan mengenai lonjakan suhu ekstrem yang melanda Florida Selatan, dengan memperingatkan bahwa suhu yang dirasakan dapat mencapai 43 derajat Celcius akibat kombinasi suhu tinggi dan kelembapan yang tinggi.

Para ahli meteorologi memperingatkan kemungkinan kembalinya badai petir sebelum akhir pekan, suatu kemungkinan yang sangat penting bagi FIFA, mengingat protokol keamanan federasi sepak bola internasional tersebut mewajibkan penghentian pertandingan segera setelah terdeteksi adanya kilat dalam radius 8 mil dari stadion.

Mereka juga menyebutkan bahwa pertandingan antara Inggris dan Norwegia akan digelar tepat pukul 10 malam waktu Inggris (pukul 5 sore waktu setempat), namun cuaca yang sangat panas dan ancaman badai petir berpotensi menyebabkan penundaan pertandingan.