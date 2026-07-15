FIFA memperkenalkan langkah ekstrem untuk meraup keuntungan tambahan dari final Piala Dunia

Bagi FIFA, final Piala Dunia harus menjadi puncak acara tahun ini. Tidak hanya dari segi olahraga, tetapi juga secara finansial. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut kini telah menerapkan perubahan terakhir untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Para penggemar dapat membayar 70 euro untuk berkesempatan menghadiri konferensi pers menjelang final Piala Dunia. Acara ini dipromosikan sebagai bagian dari festival penggemar di New York, demikian dilaporkan oleh berbagai media asing.

Perwakilan dari kedua negara yang bertanding di final Piala Dunia akan hadir dalam konferensi pers tersebut. Ketua FIFA, Gianni Infantino, juga akan turut hadir.

Selain itu, ditawarkan pula berbagai sesi foto bersama bintang olahraga dengan biaya tambahan. Menurut berbagai sumber, seperti The Times, satu foto bersama Rio Ferdinand, misalnya, berharga sekitar 150 euro.

“Sesi foto bersama berbagai anggota tim New York Knicks yang memenangkan kejuaraan NBA telah terjual habis, begitu pula sesi foto bersama legenda sepak bola Brasil, Kaká,” tambah Daily Mail.

FIFA menghadapi tekanan besar selama Piala Dunia ini, akibat harga tiket yang terlalu mahal dan jeda minum, yang memungkinkan stasiun televisi menjual slot iklan selama pertandingan.

Asosiasi Sepak Bola tersebut juga mendapat kritik karena menayangkan pertunjukan paruh waktu yang sesungguhnya selama jeda final Piala Dunia. Stasiun televisi khawatir bahwa acara yang menampilkan banyak bintang tersebut dapat menyebabkan jeda selama 30 menit, padahal waktu maksimum yang diperbolehkan untuk pertunjukan semacam itu selama jeda dibatasi hingga 15 menit.