FIFA memberikan klarifikasi mengenai gol yang dianulir pada menit-menit akhir dalam pertandingan Portugal melawan Kroasia

FIFA secara resmi mengumumkan bahwa gol yang tercipta di akhir masa tambahan waktu pada pertandingan Portugal melawan Kroasia (2-1) telah dianulir dengan benar. Sensor mendeteksi bahwa Igor Matanovic setidaknya menyentuh bola menjelang gol penyama kedudukan yang akhirnya dianulir tersebut.

Pada menit ke-14 masa tambahan waktu dan saat skor 2-1 untuk Portugal, segalanya tampak sudah berakhir bagi Kroasia, hingga sebuah umpan panjang melewati Matanovic dan kiper Diogo Costa tampaknya kebobolan gol penyama kedudukan setelah Josko Gvardiol menyundul bola ke gawang.

Wasit Espen Eskås awalnya mengesahkan gol tersebut, tetapi dipanggil ke layar oleh VAR. Di sana, wasit asal Norwegia itu diberitahu bahwa sensor di dalam bola mendeteksi sentuhan minimal dengan kepala Matanovic.

Gol tersebut kemudian dianulir, namun bagi pemirsa televisi sempat terjadi kebingungan sejenak. Berdasarkan rekaman televisi yang tersedia saja, tidak terlihat dengan jelas apakah penyerang SC Freiburg itu telah menyentuh bola.

TeknologiConnected Ball segera memberikan kejelasan bagi pemirsa televisi. Saat terjadi (kontak minimal), chip di dalam bola mengirimkan sinyal. Melalui grafik, mirip dengan detak jantung di monitor, terlihat bahwa kontak minimal tersebut menyebabkan offside.

Karena Matanovic menyentuh bola—dan bukan hanya Renato Veiga—Mario Pasalic berada dalam posisi offside yang jelas, dan para pemain Kroasia pun meninggalkan lapangan dengan kecewa. “Sejujurnya, saya rasa saya merasakan sentuhan ringan dengan rambut saya,” aku Matanovic setelah pertandingan.

“Saya bertanya kepada wasit, saya tidak seratus persen yakin apakah saya telah menyentuhnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ada chip di dalam bola, bahwa telah terjadi sentuhan ringan, dan karena itu dinyatakan offside,” kata Matanovic.