FIFA membahas pencabutan larangan: kembalinya Rusia tiba-tiba menjadi mungkin

FIFA mungkin sedang menghadapi titik balik yang mencolok. Menurut informasi dari Sky, badan sepak bola dunia tersebut akan segera membahas secara resmi apakah larangan terhadap tim-tim Rusia harus dicabut. Hal itu merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan terkini di dunia olahraga internasional.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, semua klub dan tim nasional Rusia telah dilarang berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Sanksi-sanksi tersebut pada saat itu diberlakukan secara bersama-sama oleh FIFA dan UEFA.

Yang menarik, perang itu sendiri tidak pernah secara eksplisit disebut sebagai alasannya. Kedua badan tersebut terutama mengacu pada risiko keamanan, integritas kompetisi, dan jaminan kelancaran pertandingan.

Situasi kini tampaknya mulai berubah, sebagian karena keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC). IOC mengumumkan pada hari Selasa bahwa sanksi terhadap atlet Rusia sebagian besar dicabut, sehingga mereka sebagian besar diperbolehkan kembali berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional.

Namun, ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi untuk kembalinya mereka. Para atlet Rusia, antara lain, harus mematuhi peraturan anti-doping yang komprehensif dan lulus beberapa kali pemeriksaan sebelum diizinkan kembali berkompetisi di tingkat internasional.

Di dunia sepak bola, sudah ada sinyal sebelumnya bahwa kembalinya Rusia dapat dibahas. Misalnya, FIFA mengundang semua negara anggota, termasuk Rusia dan Belarus, untuk mengikuti Piala Dunia U-15 yang akan digelar di Azerbaijan pada bulan Oktober. Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap kembalinya tim-tim Rusia.

Namun, kemungkinan kembalinya tim-tim tersebut merupakan isu yang sangat sensitif. Terutama di Ukraina, perkembangan ini disambut dengan ketidakpahaman, sehingga keputusan final dari FIFA niscaya akan memicu banyak perdebatan di dunia sepak bola.