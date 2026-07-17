FIFA Melanggar Tradisi: Kejutan Bersejarah Menanti Juara Piala Dunia untuk Pertama Kalinya

Dalam sebuah langkah bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya Piala Dunia Sepak Bola, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan peluncuran cincin kenang-kenangan khusus yang akan diberikan kepada juara edisi 2026, sebagai tambahan atas piala emas dan medali tradisional yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari tradisi penerimaan tim juara dalam sejarah turnamen bergengsi ini.

Inisiatif baru ini terinspirasi langsung dari salah satu tradisi olahraga tertua dan paling mapan di Amerika Serikat, di mana sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan cincin kenang-kenangan mewah kepada tim-tim pemenang kejuaraan besar di berbagai cabang olahraga guna mengabadikan prestasi mereka dan menjadi saksi hidup atas momen-momen kejayaan yang mereka raih, tradisi yang untuk pertama kalinya diputuskan oleh FIFA untuk diadopsi ke dalam dunia sepak bola global.

FIFA menjelaskan bahwa setiap cincin dari koleksi istimewa ini akan menjadi “bagian dari edisi yang sangat terbatas dan langka, yang hanya terdiri dari 2.026 eksemplar yang diberi nomor secara individual dan berurutan,” sebagai referensi simbolis terhadap tahun penyelenggaraan turnamen, sehingga menjadikan setiap cincin sebagai karya seni yang unik dan tak terulang serta memiliki nilai historis yang luar biasa.

FIFA juga mengungkap mekanisme distribusi cincin-cincin langka ini, dengan menyebutkan bahwa tim nasional yang akan merebut gelar juara dalam pertandingan final akan mendapatkan 30 cincin yang diperuntukkan bagi para pemain dan staf pelatihnya, sementara 1.996 cincin sisanya akan dijual kepada para penggemar sepak bola di seluruh dunia, sebagai langkah yang memberikan kesempatan langka bagi para penggemar antusias untuk “memiliki barang unik dan eksklusif dari sejarah Piala Dunia yang legendaris” serta menyimpannya sebagai kenangan abadi.

Desain artistik cincin ini ditandai dengan ukiran yang sangat detail dari desain Piala Dunia yang terkenal di salah satu sisinya, sedangkan sisi lainnya didedikasikan untuk menonjolkan identitas nasional tim nasional yang menjuarai gelar tersebut melalui simbol dan warna khasnya. FIFA juga menegaskan bahwa “Setiap cincin akan diberi nomor secara individual dan unik, dirancang dengan presisi tinggi sesuai ukuran jari pemiliknya, serta dilengkapi dengan sertifikat keaslian resmi” yang membuktikan kepemilikannya dan mendokumentasikan nilai historisnya.