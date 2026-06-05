FIFA melakukan kesalahan besar; enam puluh penggemar Piala Dunia menerima kabar buruk

Sebuah kesalahan besar dari FIFA membuat enam puluh penggemar sepak bola harus menanggung kerugian besar. Dalam sebuah pernyataan di X, badan sepak bola dunia tersebut mengumumkan bahwa para pendukung yang secara tidak sengaja mendapatkan tiket gratis tetap harus membayarnya.

Sekitar enam puluh pendukung melihat pesan kesalahan saat melakukan pembayaran tiket untuk pertandingan grup Piala Dunia di Toronto. Akibatnya, pembayaran tersebut tidak diproses, meskipun tiket tersebut tetap muncul di akun mereka.

FIFA kini telah mengetahui kesalahan besar tersebut dan meminta para pendukung yang memiliki tiket tersebut untuk tetap membayarnya.

Jika tidak, tiket tersebut akan dihapus dari akun mereka dan ditawarkan kembali.

“FIFA dapat mengonfirmasi bahwa sekitar enam puluh penggemar Piala Dunia FIFA 2026 pada Rabu, 3 Juni, menerima pemberitahuan mengenai tiket yang dialokasikan secara gratis akibat masalah pembayaran sebelumnya selama proses pembayaran,” tulis badan sepak bola dunia tersebut.

Meskipun terjadi kesalahan, FIFA tetap ingin menerima pembayaran. “Tiket yang diminta oleh para penggemar ini tetap dipesan, dan para penggemar yang bersangkutan diundang untuk tetap membayar jumlah yang seharusnya. FIFA menyesali kesalahan ini dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibatnya.”