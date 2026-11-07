FIFA kurangi skorsing bek Argentina dan Roma Nahuel Molina setelah perkelahian di final Piala Dunia 2026

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Bek Argentina dan Roma, Nahuel Molina, mendapat kabar baik setelah FIFA setuju mengurangi masa skorsing panjangnya di level internasional. Skorsing itu semula dijatuhkan menyusul kericuhan yang mencoreng akhir final Piala Dunia 2026 pada musim panas ini, ketika Argentina kalah 1-0 dari Spanyol lewat perpanjangan waktu.

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Banding untuk Molina dikabulkan

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) berhasil mengupayakan pengurangan sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Molina. Bek sayap Roma itu awalnya dijatuhi skorsing tujuh pertandingan dan denda $77.000 atas keterlibatannya dalam keributan seusai laga puncak turnamen di East Rutherford.

Setelah meninjau insiden tersebut secara resmi, komite banding FIFA memutuskan untuk mengurangi hukuman sang bek menjadi skorsing empat pertandingan, sekaligus menurunkan dendanya menjadi $60.000.

Menuju akhir masa skorsing

Molina sudah menjalani sebagian besar masa skorsingnya. Bek kanan itu absen dalam tiga kemenangan Argentina pada laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin pada Oktober. Dengan tiga pertandingan telah terlewati, ia kini hanya perlu menjalani satu pertandingan lagi dari skorsing empat laga hasil revisi tersebut.

Meski hukumannya dikurangi, sang bek tidak masuk dalam skuad terbaru Argentina pilihan Lionel Scaloni, yang diumumkan awal pekan ini menjelang laga persahabatan internasional melawan Uruguay dan Costa Rica pada November.

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Wakil Serie A tetap hadir

Sementara skorsing Molina dikurangi, skorsing 10 pertandingan dan denda $90.000 terhadap Leandro Paredes tetap berlaku atas keterlibatannya dalam keributan pada final Piala Dunia. Meski kedua pemain masih harus absen, skuad Scaloni tetap banyak mengandalkan pemain dari kasta tertinggi sepak bola Italia. Tujuh pemain Serie A masuk dalam skuad terbaru Argentina saat tim itu beranjak dari drama musim panas lalu.

Di antara pemain yang dipanggil terdapat rekan-rekan Molina di Roma, Leonardo Balerdi, Matias Soule, dan Santiago Castro, sehingga Roma tetap memiliki banyak wakil. Mereka bergabung dengan dua pemain Como, Nico Paz dan Maxi Perrone, Mariano Troilo dari Parma, serta Franco Mastantuono dari Fiorentina, melengkapi tujuh pemain asal Serie A.

Performa Molina dan upaya Roma memburu gelar

Di level klub, Molina telah tampil 11 kali untuk Roma di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol di Liga Champions dan menyumbangkan dua assist di Serie A. Penampilannya membantu Roma menjalani musim yang kuat. Roma kini berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 24 poin, hanya terpaut empat poin dari pemuncak klasemen Lazio.