FIFA kembali mengejutkan Maroko: Membantah janji final Piala Dunia 2030 untuk Stadion Hassan II

Dalam sebuah bantahan yang tegas dan lugas, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara mutlak membantah adanya kesepakatan atau janji apa pun kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Bantahan ini sekaligus menutup polemik yang dipicu oleh Fouzi Lekjaa serta memunculkan lebih banyak keraguan seputar penggunaan berkas Piala Dunia sebagai kartu dalam pertarungan kekuasaan di internal FIFA.

Bantahan resmi tersebut muncul setelah pernyataan mengejutkan yang dilontarkan oleh seorang pejabat sepak bola tinggi Maroko, yang menegaskan bahwa laga terpenting dalam turnamen empat tahun mendatang itu akan digelar di atas lapangan Stadion Besar Hassan II di Casablanca, yang hingga kini masih dalam tahap pembangunan.

Pernyataan kampanye yang membingungkan FIFA

Menurut apa yang diungkap surat kabar Spanyol "Marca" yang mengutip juru bicara resmi FIFA, bantahan itu singkat dan tegas: "Sebagaimana telah diumumkan pada 5 Agustus 2026, FIFA akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat."

Sosok yang melontarkan pernyataan tersebut adalah Fouzi Lekjaa, salah satu figur paling menonjol dalam sepak bola Maroko yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, yang menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah kampanye pemilihan Partai Keaslian dan Modernitas (PAM) berhaluan liberal yang tengah menjalankan kampanye pemilunya hari ini.

Pernyataan Lekjaa bukanlah yang pertama. Tepat satu bulan sebelumnya, pada 5 Agustus, surat kabar Inggris "The Times" menerbitkan laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino menawarkan kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final sebagai imbalan atas dukungannya. Hal itu ketika itu mendorong FIFA untuk membantah dengan kalimat yang sama: "Tidak benar dan menyesatkan untuk mengklaim bahwa Presiden FIFA telah memberikan janji apa pun terkait lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia 2030."

Dan hari ini, hanya satu bulan berselang, FIFA mendapati dirinya terpaksa mengulang bantahan yang sama secara harfiah kepada orang yang sama.

Pertarungan pengaruh membayangi Piala Dunia

Kekacauan ini menyingkap besarnya krisis internal yang mengguncang FIFA, yang bersumber dari proyek kontroversialnya untuk menjual sebagian pendapatan Piala Dunia mendatang kepada investor swasta. Proyek itu pada akhirnya ditinggalkan di hadapan penolakan sengit dari federasi-federasi Eropa dan Asia.

"The Times" ketika itu menafsirkan langkah-langkah pendekatan FIFA terhadap Maroko sebagai bagian dari pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan dan meraih suara benua Afrika menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan di Rabat.

Perlu diingat bahwa turnamen Piala Dunia 2030 akan digelar di 6 negara untuk pertama kalinya dalam sejarah, di mana Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menggelar tiga pertandingan pembuka sebagai penghormatan atas 100 tahun Piala Dunia pertama pada 1930 di Montevideo.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



Hingga saat ini, FIFA belum secara resmi mengumumkan pembagian stadion di antara ketiga negara tuan rumah utama, sehingga identitas stadion penyelenggara pertandingan final masih belum diketahui, dan semua yang dikatakan hanyalah sekadar janji-janji kampanye yang terlalu dini.