Klub Zamalek menerima pukulan baru di ranah hukum, setelah Kamar Status Pemain di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan putusan yang mewajibkan klub tersebut membayar sisa hak finansial mantan pemainnya asal Maroko, Abdelhamid Maali, disertai peringatan tegas mengenai sanksi yang bisa berujung pada larangan pendaftaran pemain apabila pembayaran tidak dilunasi dalam tenggat yang telah ditentukan.

Situs "Le360 Sport" Maroko mengungkap bahwa Kamar Status Pemain yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan klub Zamalek membayar sisa hak finansial pemain Maroko, Abdelhamid Maali, yang saat ini membela klub asalnya, Ittihad Tanger.

Situs tersebut menjelaskan bahwa FIFA memberi Zamalek tenggat waktu tidak lebih dari 45 hari sejak tanggal pemberitahuan untuk melaksanakan putusan, guna menghindari penjatuhan sanksi tambahan yang bisa mencakup larangan bagi klub untuk mendaftarkan pemain selama dua periode transfer berturut-turut, sesuai dengan regulasi yang mengatur sengketa di dalam Federasi Internasional.

Putusan tersebut mewajibkan klub Zamalek membayar sekitar 550 ribu dolar, yang merupakan nilai sisa dari hak finansial yang menjadi hak pemain berdasarkan kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

Keputusan ini menambah satu berkas baru pada rangkaian kasus yang dihadapi klub pada periode saat ini, di tengah banyaknya sengketa terkait hak finansial para pemain.

Awal mula krisis ini bermula ketika Abdelhamid Maali, yang berusia 20 tahun, memutus kontraknya dengan klub Zamalek secara sepihak, sebelum kemudian mengajukan pengaduan resmi ke Federasi Sepak Bola Internasional untuk menuntut haknya secara finansial yang tertunggak.

Setelah mempelajari berkas tersebut, Kamar Status Pemain mengeluarkan keputusannya yang mewajibkan Zamalek membayar jumlah yang menjadi haknya dalam tenggat yang telah ditentukan, disertai peringatan penjatuhan sanksi olahraga apabila putusan tidak dilaksanakan.