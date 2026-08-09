Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam sebuah pernyataan resmi, menegaskan dukungannya kepada sang presiden Gianni Infantino, sembari menekankan bahwa segala proses yang berkaitan dengan pemilihan "harus sesuai dengan statuta dan prosedur demokratisnya".

Infantino menghadapi perlawanan yang kian meningkat, khususnya dari pihak Uni Eropa yang berupaya menjatuhkannya, dengan latar belakang keputusan-keputusan dan rencana-rencananya yang kontroversial, di mana yang terbaru adalah proyek penjualan sebagian saham turnamen Piala Dunia kepada para investor, yang pada akhirnya dibatalkan oleh presiden FIFA tersebut di bawah tekanan.

Surat kabar Inggris "Telegraph" juga baru-baru ini melaporkan bahwa Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) memberikan sejumlah uang kepada salah satu karyawan wanitanya, dengan latar belakang hubungannya dengan Infantino, ketika yang bersangkutan menjabat sebagai sekretaris jenderal konfederasi benua tersebut.

Terkait hal ini, seorang juru bicara FIFA, pada pagi hari Minggu ini, mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui akun-akun resmi federasi internasional tersebut: "Sebagai penegasan atas pernyataan-pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh CONMEBOL dan CAF, serta diskusi-diskusi dengan federasi-federasi anggota dan konfederasi-konfederasi benua di berbagai belahan dunia, FIFA tidak akan mendukung, memfasilitasi, atau menoleransi proses apa pun yang berkaitan dengan pemilihan presiden yang tidak sesuai dengan statuta federasi, prosedur demokratis, dan kerangka tata kelola yang telah disetujui".

Ia melanjutkan: "Presiden FIFA telah terpilih secara demokratis oleh federasi-federasi anggota federasi internasional, dan masih menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan mandat yang diberikan kepadanya".

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Pernyataan itu menambahkan: "Semakin jelas bahwa ada upaya-upaya terkoordinasi dan berkelanjutan dari pihak sebagian orang untuk melemahkan FIFA dan presidennya. Dan mereka yang tidak mendapatkan dukungan dari federasi-federasi anggota FIFA, tidak seharusnya berupaya mencapai apa yang tidak dapat mereka capai melalui prosedur demokratis yang disetujui di FIFA, melalui klaim, insinuasi, atau informasi yang menyesatkan".

Ia melanjutkan: "Liputan media terbaru memuat penegasan-penegasan yang tidak didukung oleh bukti, dan klaim-klaim yang jelas-jelas keliru mengenai FIFA dan presidennya. Spekulasi dan insinuasi tidak seharusnya disajikan sebagai fakta, sebagaimana pengulangan sebuah klaim tidak menjadikannya benar".

"Perubahan menantang kepentingan yang ada"

Pernyataan itu berlanjut dengan membela Infantino: "Presiden FIFA telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun kariernya untuk sepak bola Eropa dan dunia, serta berkontribusi dalam menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam olahraga ini, khususnya dalam memperluas cakupan akses ke sepak bola, sumber daya, dan peluang, di berbagai belahan dunia. Dan perubahan pasti menantang kepentingan yang ada, tetapi ketidaksepakatan dengan perubahan ini tidak dapat membenarkan upaya-upaya untuk melemahkan mandat demokratis presiden FIFA, atau lembaga yang ia terpilih untuk memimpinnya".

Ia melanjutkan: "FIFA menyambut baik pengawasan yang sah, tetapi pengawasan bukanlah izin untuk memutarbalikkan fakta, atau membesar-besarkan klaim-klaim yang tidak didukung bukti, atau mengarang pengalihan yang bertujuan melemahkan kemajuan. Dan ketika liputan media tidak akurat atau menyesatkan, maka FIFA akan menghadapinya secara langsung dan tegas".

Pernyataan itu ditutup: "FIFA memiliki tanggung jawab terhadap 211 federasi anggota kami, dan terhadap sepak bola di seluruh dunia. Kami tidak akan membiarkan perhatian kami teralihkan atau arah kami dibelokkan dari penguatan organisasi, penyediaan layanan bagi federasi-federasi anggota kami, dan melanjutkan kerja untuk menjadikan sepak bola benar-benar mendunia. Dan melalui presiden FIFA beserta manajemennya, fokus kami tetap sepenuhnya tertuju pada misi ini, dan kami lebih bertekad dari sebelumnya untuk melaksanakannya".



