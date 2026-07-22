Piala Dunia 2034, yang dijadwalkan berlangsung di Kerajaan Arab Saudi, mungkin akan mengalami perubahan jadwal yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sedang mempertimbangkan kemungkinan menunda turnamen tersebut hingga awal 2035, akibat bentroknya jadwal dengan bulan Ramadan serta sejumlah agenda internasional lainnya.

Turnamen ini sebelumnya diperkirakan akan digelar pada bulan November dan Desember, seperti halnya Piala Dunia 2022 di Qatar, guna menghindari suhu tinggi selama musim panas di Arab Saudi. Namun, bertepatannya periode tersebut dengan bulan Ramadan menghadirkan tantangan baru bagi "FIFA".

Ramadan, Cuaca, dan Olimpiade

Bulan Ramadan pada 2034 diperkirakan akan berlangsung pada periode antara 12 November dan 12 Desember, yang merupakan periode sama dengan yang dicalonkan untuk menggelar laga-laga Piala Dunia.

Menurut yang diberitakan surat kabar Inggris "Mirror" pada hari Rabu ini, menggelar turnamen selama bulan Ramadan akan menciptakan tantangan penyelenggaraan yang besar, baik bagi para suporter yang akan berdatangan ke Arab Saudi, maupun bagi para pemain dan anggota staf teknis yang akan berpuasa selama siang hari, di samping perbedaan jam kerja dan kehidupan sehari-hari di Kerajaan tersebut selama bulan suci itu.

Di sisi lain, awal tahun 2034 juga tampaknya bukan pilihan yang tepat, sebab menggelar turnamen pada Januari dan Februari akan bentrok dengan Olimpiade Musim Dingin yang dijadwalkan berlangsung di kota Salt Lake City, Amerika Serikat.

Menggelar turnamen pada bulan-bulan musim panas juga tampaknya kecil kemungkinannya, mengingat tingginya suhu di Arab Saudi, yang selama bulan Juli berkisar antara 40 hingga 45 derajat Celsius, sehingga membuat penyelenggaraan pertandingan pada periode tersebut menjadi hal yang sangat sulit.

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Penundaan ala Euro 2020?

"Mirror" menyebutkan bahwa tantangan akan bertambah jika "FIFA" memutuskan untuk memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim, yang akan menambah jumlah pekan turnamen, dan membuat pencarian jadwal yang tepat menjadi lebih rumit.

Dalam kondisi ini, opsi menggelar turnamen selama bulan Januari dan Februari tahun 2035 mengemuka sebagai solusi yang paling realistis, karena memungkinkan berakhirnya laga-laga sebelum musim haji, yang diperkirakan dimulai pada pertengahan Februari tahun tersebut, serta menghindari tumpang tindih dengan perayaan akhir tahun.

Skenario ini, jika diterapkan, akan membuat Piala Dunia untuk pertama kalinya keluar dari siklus biasanya yang berlangsung setiap 4 tahun, meski hanya dengan selisih waktu yang tidak lebih dari beberapa pekan, dalam sebuah langkah yang mungkin mengingatkan kembali pada penundaan turnamen Piala Eropa 2020 ke tahun 2021 akibat pandemi Corona.

Semua Kemungkinan Terbuka

Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino, menegaskan bahwa "FIFA" masih mempertimbangkan seluruh opsi terkait jadwal turnamen, seraya menekankan perlunya bersikap fleksibel.

Infantino berkata: "Kami membahas hal ini secara terus-menerus, dan ini tidak hanya berkaitan dengan satu Piala Dunia saja, melainkan dengan visi menyeluruh terhadap jadwal sepak bola."

Ia menambahkan: "Bulan terbaik untuk bermain sepak bola adalah Juni, tetapi bulan itu tidak banyak dimanfaatkan di Eropa. Mungkin ada cara-cara untuk memperbaiki jadwal pertandingan, dan kami masih membahas seluruh kemungkinan, serta kami harus tetap membuka pikiran hingga sampai pada keputusan yang tepat."