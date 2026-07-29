Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" membela keputusan mengusir pemain Swiss Breel Embolo, selama pertandingan melawan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa intervensi teknologi asisten wasit video "VAR" dalam insiden tersebut sesuai dengan interpretasi yang disepakati mengenai klausul "identitas yang salah", meski insiden itu memicu kontroversi, serta pernyataan Dewan Federasi Sepakbola Internasional "IFAB" mengenainya.

Akun resmi FIFA di situs "X" mengutip pernyataan juru bicara Federasi Internasional yang mengatakan: "Interpretasi FIFA mengenai identitas yang salah telah diterapkan secara konsisten selama Piala Dunia. Ada dua kasus di mana seorang pemain secara keliru diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran yang seharusnya diganjar kartu kuning, dan wasit video menyarankan wasit untuk mengoreksi kesalahan faktual yang timbul akibat aksi diving lawan."

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Juru bicara FIFA menambahkan: "Aksi diving itu sendiri tidak dapat diperdebatkan, dan tidak seharusnya berujung pada sanksi disipliner terhadap lawan yang bisa membawa konsekuensi tambahan, seperti pengusiran akibat kartu kuning kedua, atau larangan bermain akibat akumulasi kartu."

Ia melanjutkan: "Kami tidak menganggap ini sebagai kesalahan dari wasit atau asisten wasit video, dan keputusan itu merupakan koreksi demi keadilan."

Ia menambahkan lagi: "Kami mengetahui komentar IFAB yang tercantum dalam surat edarannya, dan kami senantiasa berkomunikasi dengan mereka. Mereka menegaskan bahwa interpretasi ini benar, bahwa hal itu disambut baik, dan akan menjadi bagian dari pembahasan terkait peninjauan protokol teknologi asisten wasit video (VAR), sebagaimana dibahas dalam Rapat Umum Tahunan terakhir."

Apa yang terjadi dengan Embolo?

Selama babak kedua pertandingan Argentina melawan Swiss di perempat final, Embolo, pemain Swiss, terjatuh tanpa ada kontak dengan Leandro Paredes, sehingga wasit asal Portugal Joao Pinheiro menghitungnya sebagai pelanggaran terhadap pemain Argentina itu, dan memberinya kartu kuning.

Namun, wasit video melakukan intervensi, dan setelah meninjau insiden tersebut menilai bahwa Embolo melakukan diving seolah-olah dilanggar, sehingga peringatan bagi Paredes dibatalkan dan kartu tersebut beralih ke pemain Swiss itu, yang merupakan kartu keduanya dalam pertandingan, sehingga ia diusir pada menit ke-72.

Saat itu skor 1-1, sebelum Argentina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Swiss dan mencetak dua gol di masa perpanjangan waktu, untuk menang 3-1 dan lolos ke semifinal.

Perlu disebutkan bahwa insiden serupa terjadi selama pertandingan Paraguay melawan Amerika Serikat di babak grup, dan pada akhirnya pemain Paraguay, Miguel Almiron, juga diberi peringatan karena upayanya mengelabui wasit.



