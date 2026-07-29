Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) membela keputusan mengusir pemain Swiss Breel Embolo dalam laga melawan Argentina di perempatfinal Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa intervensi teknologi asisten wasit video (VAR) dalam insiden tersebut sesuai dengan penafsiran resmi atas ketentuan "identitas keliru", meski insiden itu memicu kontroversi dan pernyataan dari Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional (IFAB) mengenai hal tersebut.

Akun resmi FIFA di situs "X" mengutip juru bicara federasi internasional yang mengatakan: "Penafsiran FIFA mengenai identitas keliru telah diterapkan secara konsisten sepanjang Piala Dunia. Ada dua kasus di mana seorang pemain secara keliru diidentifikasi telah melakukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning, dan wasit video menyarankan wasit untuk mengoreksi kesalahan faktual yang timbul akibat aksi diving lawan."

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Juru bicara FIFA menambahkan: "Diving itu sendiri tidak dapat diperdebatkan, dan tidak seharusnya berujung pada hukuman disipliner terhadap lawan yang bisa menimbulkan konsekuensi tambahan, seperti pengusiran karena kartu kuning kedua, atau larangan bermain akibat akumulasi kartu."

Ia melanjutkan: "Kami tidak menganggap ini sebagai kesalahan dari wasit atau asisten wasit video, dan keputusan tersebut merupakan koreksi demi keadilan."

Ia menambahkan: "Kami mengetahui komentar IFAB yang tercantum dalam surat edarannya, dan kami telah berkomunikasi dengan mereka sepanjang waktu. Mereka menegaskan bahwa penafsiran ini benar, bahwa hal itu mendapat sambutan baik, dan akan menjadi bagian dari pembahasan terkait peninjauan protokol teknologi asisten wasit video (VAR), sebagaimana dibahas dalam rapat umum tahunan terakhir."

Apa yang Terjadi dengan Embolo?

Pada babak kedua pertandingan Argentina melawan Swiss di perempatfinal, Embolo, pemain Swiss, terjatuh tanpa kontak dengan Leandro Paredes, sehingga wasit asal Portugal João Pinheiro menetapkan pelanggaran terhadap pemain Argentina itu dan memberinya kartu kuning.

Namun wasit video melakukan intervensi, dan setelah meninjau insiden tersebut menilai bahwa Embolo melakukan diving berpura-pura terkena pelanggaran, sehingga kartu untuk Paredes dibatalkan dan kartu itu beralih ke pemain Swiss tersebut. Itu merupakan kartu kedua baginya dalam laga tersebut, sehingga ia diusir pada menit ke-72.

Skor saat itu adalah 1-1, sebelum Argentina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Swiss dan mencetak dua gol pada babak tambahan, untuk menang 3-1 dan lolos ke semifinal.

Perlu diingat, insiden serupa terjadi dalam pertandingan Paraguay melawan Amerika Serikat di babak grup, dan pada akhirnya pemain Paraguay, Miguel Almirón, juga diberi kartu kuning dengan alasan mencoba mengecoh wasit.



