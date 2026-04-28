FIFA bertindak tegas dan mengumumkan peraturan baru yang signifikan untuk Piala Dunia 2026

FIFA tidak mengambil langkah setengah-setengah terkait insiden rasisme antara Gianluca Prestianni dan Vinícius Júnior. Pada Piala Dunia 2026, sebuah aturan baru yang signifikan akan diberlakukan, yang diperkirakan akan diumumkan oleh Presiden Gianni Infantino pada Kamis mendatang.

Berita tersebut diungkap oleh The Times pada hari Selasa. Mereka memastikan bahwa menutup mulut dapat langsung berakibat kartu merah. Dengan demikian, mengolok-olok lawan atau wasit dengan tangan di depan mulut tidak lagi diperbolehkan.

Tindakan ini diduga merupakan konsekuensi langsung dari insiden antara Prestianni dan Vinícius. Pemain Benfica tersebut diduga telah memperlakukan Vinícius secara rasis, namun pada akhirnya hanya dijatuhi sanksi skorsing enam pertandingan atas ‘perilaku diskriminatif’. Prestianni dinyatakan bersalah karena meneriakkan ‘maricón’, yang secara bebas diterjemahkan berarti ‘banci’.

FIFA sama sekali tidak ingin melihat insiden semacam itu di Piala Dunia musim panas mendatang. Menutupi mulut saat terjadi perdebatan atau keributan bisa langsung berakibat kartu merah. Kamis ini, saat kongres di Vancouver dijadwalkan berlangsung, aturan baru tersebut kabarnya akan diumumkan.

Itu bukan satu-satunya. Kekacauan di final Piala Afrika juga akan berdampak. Jika seorang pemain meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap keputusan wasit, FIFA juga akan memberikan kartu merah.

Pada Januari, pertandingan antara Senegal dan Maroko benar-benar lepas kendali. Di menit-menit akhir, Maroko mendapat hadiah penalti, yang membuat para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tak lama kemudian, mereka kembali, Brahim Díaz gagal mengeksekusi penalti, dan Senegal akhirnya menang dengan skor 0-1.

Dua bulan kemudian, terjadi perkembangan yang mengejutkan. Diputuskan untuk memberikan kemenangan 3-0 secara regulasi kepada Maroko, karena meninggalkan lapangan merupakan pelanggaran terhadap peraturan. Dengan demikian, gelar juara Afrika Cup akhirnya jatuh ke tangan Maroko.