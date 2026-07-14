FIFA bertekad untuk menindak para pengkritik... Apakah Hossam Hassan dan Tuchil akan menanggung konsekuensi atas pernyataan-pernyataan pedas mereka?

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berencana membuka kasus disiplin terhadap sejumlah pemain dan pelatih yang melontarkan kritik tajam kepada wasit selama Piala Dunia 2026, dengan keputusan akhir akan diambil setelah turnamen tersebut berakhir.

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini kepada surat kabar “The Athletic”, FIFA memilih untuk menunda tindakan disiplin apa pun hingga setelah Piala Dunia berakhir, meskipun kontroversi terkait wasit semakin memanas dalam sejumlah pertandingan selama babak gugur.

Keputusan yang Akan Dikeluarkan Setelah Piala Dunia Berakhir

FIFA menolak berkomentar mengenai adanya penyelidikan atau tindakan disiplin yang sedang berlangsung, namun sumber-sumber surat kabar tersebut menegaskan bahwa sanksi yang mungkin dijatuhkan akan diputuskan setelah Piala Dunia berakhir.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa keputusan apa pun yang akan diambil nantinya akan didasarkan pada laporan wasit dan pengawas, serta bukti dan keadaan lain yang terkait dengan setiap insiden.

Pendekatan ini bukanlah hal baru bagi FIFA, karena sebelumnya organisasi tersebut telah menunda pengambilan tindakan disiplin terhadap sejumlah asosiasi sepak bola nasional hingga setelah berakhirnya Piala Dunia 2022 di Qatar.

Tuchel mengkritik wasit pertandingan Inggris melawan Meksiko

Salah satu kritikus terkemuka terhadap wasit adalah Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris asal Jerman, yang menyerang kinerja wasit asal Australia Ali Reza Faghani setelah pertandingan melawan Meksiko di babak 16 besar, yang diwarnai dengan pengusiran bek Jarell Quansah.

Tuchel mengatakan bahwa kinerja wasit “tidak cukup baik”, dengan menilai bahwa wasit tersebut mengambil keputusan yang tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan. Ia juga mengkritik cara wasit keempat berinteraksi dengan staf teknis di luar area teknis.

Hossam Hassan meragukan pengaruh tekanan terhadap wasit

Pernyataan yang paling kontroversial muncul setelah kekalahan timnas Mesir dari Argentina di babak 16 besar, ketika Hossam Hassan, pelatih tim Firaun, secara langsung mengkritik wasit asal Prancis, François Letexier.

Pelatih Mesir itu mengatakan timnya lebih unggul dalam berbagai aspek pertandingan, namun ia menilai ada faktor-faktor yang memengaruhi hasil akhir, dengan menganggap bahwa tekanan yang diberikan pihak Argentina kepada wasit sebelum pertandingan berperan dalam keputusan-keputusannya selama laga berlangsung.

Selain itu, Mustafa “Zico”, penyerang timnas Mesir, turut memperkeras kritiknya, menegaskan bahwa keputusan wasit telah merusak usaha para pemain timnas Mesir, dan menambahkan bahwa turnamen ini “berpihak pada Argentina”, menurut ungkapanannya.

Akangji Bergabung dengan Para Pengkritik

Kritik tersebut tidak hanya datang dari timnas Mesir, karena pemain Swiss Manuel Akanji juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap wasit setelah tim negaranya kalah dari Argentina di babak perempat final.

Bek Swiss itu mengatakan bahwa timnya merasa wasit asal Portugal, João Penheiro, lebih sering mengambil keputusan yang menguntungkan tim Argentina, sambil menegaskan bahwa ia belum pernah bermain dalam pertandingan di mana ia merasakan keberpihakan sebesar itu, seperti yang ia gambarkan.

Colina membela para wasit turnamen

Di sisi lain, Ketua Komite Wasit FIFA asal Italia, Pierluigi Collina, membela para wasit, menolak tuduhan yang menyebutkan adanya kemungkinan pengaruh terhadap wasit atau keberpihakan mereka kepada tim mana pun.

Colina menegaskan bahwa integritas wasit Piala Dunia “tidak dapat diragukan”, sambil memperingatkan bahwa tuduhan semacam itu dapat menyebabkan wasit dan keluarga mereka menerima ancaman, sesuatu yang ia gambarkan sebagai hal yang tidak dapat diterima.