Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe asal Afrika Selatan, tiba di Senegal hari ini, Rabu, dalam kunjungan resmi, 22 hari setelah keputusan bersejarah yang membatalkan kemenangan “Singa Atlas” di final Piala Afrika 2025, dan menetapkan Maroko sebagai pemenang.

Pada 17 Maret lalu, Komite Banding CAF mengumumkan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menetapkan Maroko sebagai pemenang final yang digelar pada 18 Januari dengan skor 3-0, meski di lapangan Maroko kalah 0-1, dengan alasan para pemain “Singa Teranga” mundur dari lapangan.

Keputusan CAF itu memicu reaksi keras di Senegal, di mana pemerintah, dalam pernyataan yang dirilis pada 18 Maret, menuntut dibukanya penyelidikan internasional atas “dugaan korupsi di dalam badan-badan kepemimpinan” konfederasi Afrika tersebut.

Federasi Sepak Bola Senegal tidak menyerah, dan mengumumkan pengajuan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Pertemuan dengan presiden Senegal

Seperti yang disampaikan Motsepe dalam konferensi pers sebelumnya di Kairo di sela-sela rapat Komite Eksekutif CAF, pejabat Afrika Selatan itu mengunjungi Senegal hari ini dalam upaya meredakan suasana yang memanas di sana.

Motsepe tiba pada dini hari tadi di Bandara Internasional Blaise Diagne dekat Dakar, dan disambut oleh Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdallah Faye.

Menurut pernyataan CAF, Presiden konfederasi Afrika itu akan memulai kunjungannya dengan tur ke Pulau Gorée, yang memiliki simbolisme historis terkait perdagangan budak, sebelum bertemu Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye di Istana Kepresidenan, dan dijadwalkan menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Dakar pada malam hari.