Feyenoord kehilangan poin penting pada Minggu sore dalam perebutan posisi kedua di Eredivisie. Tim asal Rotterdam yang tampil buruk itu harus puas dengan hasil imbang 0-0 di kandang FC Volendam. Dengan demikian, PSV dinobatkan sebagai juara, sementara NEC kini hanya tertinggal satu poin.

Robin van Persie tidak bisa memainkan Anis Hadj-Moussa dan Anel Ahmedhodzic di Volendam. Oleh karena itu, Thijs Kraaijeveld dan Gonçalo Borges mendapat tempat di starting line-up di Kras Stadion. Bagi yang terakhir, ini baru penampilannya yang keempat di musim Eredivisie ini.

Pemain asal Portugal itu segera merasa berhak atas tendangan penalti setelah peluit pertama dibunyikan, namun wasit Allard Lindhout tidak setuju. Keputusan tersebut juga dikonfirmasi oleh wasit video di Zeist.

Feyenoord tampil mengecewakan sepanjang pertandingan. Peluang nyata pertama justru datang dari FC Volendam, di mana Aurelio Oehlers melepaskan tembakan yang membentur jaring samping di tiang jauh.

Yang cukup mencolok adalah tidak ada satu pun tembakan ke gawang yang tercatat sebelum jeda. Borges melepaskan tembakan yang melambung atas gawang atas nama Feyenoord, sementara Raheem Sterling melepaskan tembakan yang melebar tipis setelah menerima umpan cerdik dari Ayase Ueda.

Penyerang Jepang Feyenoord itu terjatuh dengan rasa sakit yang hebat di kotak penalti pada pertengahan babak kedua, setelah Mawouna Amevor gagal mengontrol bola dan tampaknya (ringan) menyentuh Ueda, namun sekali lagi Lindhout tidak memberikan penalti.

Van Persie—yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning karena mengkritik wasit—menyaksikan semua itu sambil menggelengkan kepala. Pelatih itu pasti tidak puas dengan permainan melawan tim peringkat ke-14 baru, yang juga memiliki peluang untuk unggul.

Joel Ideho hampir mencetak gol tak lama setelah jeda, tetapi Timon Wellenreuther dengan cepat dan tepat memperkecil ruang gawangnya untuk mencegah gol balasan. Di fase akhir pertandingan, di mana pemain berusia enam belas tahun Jivayno Zinhagel juga melakukan debutnya bersama Feyenoord, kedua tim mendapat peluang emas untuk unggul di menit-menit akhir.

Di kubu Feyenoord, Aymen Sliti memiliki peluang untuk menyundul bola dengan bebas di tiang jauh, namun sundulannya melebar. Sementara itu, pemain pengganti FC Volendam, Benjamin Pauwels, berhadapan satu lawan satu dengan Wellenreuther. Kiper asal Jerman itu berhasil menyelamatkan gawang dengan kakinya.

Namun, tidak ada gol lagi yang tercipta di Noord-Holland, sehingga PSV menjadi juara Belanda untuk ke-27 kalinya dalam sejarah klub. Sementara itu, persaingan untuk posisi kedua tetap seru, dengan Feyenoord mengoleksi 54 poin, NEC 53 poin, dan FC Twente 50 poin.