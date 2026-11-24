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Feyenoord U-19 memberikan contoh buruk bagi tim utama di Youth League. Bermain di Varkenoord, para pemain muda asal Rotterdam itu kalah 0-1 dari FC Porto U-19.

Para pemain muda Feyenoord mengawali laga dengan buruk. Baru tiga menit pertandingan berjalan, mereka sudah tertinggal. Boaz Plantinga gagal membuang bola dengan baik sehingga Duarte Cunha mendapat kesempatan melepaskan tembakan. Bek kiri itu menaklukkan kiper Feyenoord, Stenn de Mol, meski sang penjaga gawang juga tampil kurang meyakinkan.

Levi Haps kemudian menciptakan peluang besar pertama bagi tuan rumah lewat aksi individu yang apik. Namun, kiper Porto mampu menggagalkan tembakannya.

Tim asuhan Jimmy Lucassen lolos dari ancaman tertinggal 0-2 pada menit ke-25. André Miranda melewati De Mol, tetapi Dani Slory berhasil menghalau tembakannya.

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Setelah itu, Feyenoord U-19 harus bermain dengan sepuluh pemain akibat kartu merah yang sangat konyol bagi Kelvin Neijenhuis. Penyerang itu memukul wajah lawannya dan harus meninggalkan lapangan.

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Meski kekurangan satu pemain, Feyenoord mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum jeda. Haps memotong sebuah umpan lalu berlari tanpa kawalan menuju gawang Porto. Namun, pemain sayap itu menendang bola terlalu keras hingga melambung di atas gawang, sehingga Feyenoord tetap tertinggal.

Para suporter di Varkenoord menyaksikan Feyenoord berupaya mengejar gol penyeimbang setelah turun minum. Namun, Porto mampu mempertahankan keunggulan tipisnya, sehingga peluang pada babak kedua pun jarang tercipta.

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Lucassen memasukkan Ilai Grootfaam dan beberapa pemain lain menjelang akhir laga, tetapi Feyenoord tidak mampu melancarkan tekanan terakhir yang berarti. Kekalahan ini mengakhiri rekor sempurna Feyenoord U-19 di Youth League.

Tim muda itu mengawali kiprahnya di Youth League dengan sangat baik, menang 2-1 di kandang FC Barcelona. Mereka kemudian mengalahkan Como 1907 dengan skor 1-0, sebelum menang 4-1 di kandang Real Betis. Setelah itu, Inter dikalahkan 3-1 di Varkenoord. Kekalahan dari FC Porto membuat Feyenoord U-19 mengoleksi dua belas poin dari lima pertandingan.

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Kekalahan dari FC Porto membuat Feyenoord U-19 mengoleksi dua belas poin dari lima pertandingan. Tim itu masih menempati peringkat ketiga dari 36 klub.