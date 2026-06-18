Feyenoord terus bergerak maju dan menawarkan kontrak tiga tahun kepada pemain Ajax

Feyenoord sedang mengincar jasa Anass Moumane, demikian dilaporkan Ajax Showtime pada Kamis pagi. Pemain berusia 18 tahun asal Amsterdam ini dapat menandatangani kontrak selama tiga musim di Rotterdam-Zuid.

Moumane biasanya akan bergabung dengan Jong Ajax musim depan, namun meskipun masih terikat kontrak, ia dapat hengkang dari kota kelahirannya tanpa biaya transfer.

Menurut jurnalis Bram Bark, Feyenoord memanfaatkan peluang tersebut dan telah menawarkan kontrak tiga tahun kepada rival abadinya itu.

Moumane, yang juga diminati klub-klub lain, kini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kontrak pemain sayap kanan di Ajax tersebut masih berlaku hingga pertengahan 2027.

Moumane bisa bergabung dengan Jong Ajax, namun tawaran dari Feyenoord tampaknya menawarkan prospek yang lebih baik. Di De Kuip, ia bisa langsung menandatangani kontrak selama tiga tahun.

“Meskipun di internal Ajax terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah akan melepas talenta ini atau tidak, klub memutuskan untuk tidak menyertakan klausul pembelian kembali atau persentase hasil penjualan jika ia akhirnya hengkang,” tambah Bark.

Moumane baru direkrut dari AFC musim panas lalu, namun antara tahun 2015 dan 2019 ia juga sempat bermain di akademi muda Ajax.