Feyenoord terancam kehilangan penyerangnya ke TSG Hoffenheim dan sudah mulai mencari penggantinya

TSG Hoffenheim telah menghubungi Feyenoord terkait Leo Sauer, demikian dilaporkan oleh Feyenoord Transfermarkt dan FR12. Klub asal Bundesliga tersebut telah mengajukan beberapa tawaran ke De Kuip, sehingga diperkirakan Sauer akan hengkang.

Sauer memiliki kontrak di Feyenoord hingga pertengahan 2028, namun ia terbuka untuk pindah ke Hoffenheim. Sejauh ini, belum diketahui berapa nilai transfer yang akan diterima klub asal Slovakia tersebut.

Sauer didatangkan dari MSK Zilina pada 2023 dengan biaya sekitar seperempat juta euro. Pemain sayap serba bisa ini mulai menorehkan prestasi di Rotterdam dan mengasah pengalamannya bersama NAC Breda pada musim 2024/25.

Sauer tampil sangat mengesankan di Rat Verlegh Stadion, sehingga ekspektasi untuk musim 2025/26 pun sangat tinggi. Namun, Sauer belum sepenuhnya mampu meyakinkan dan mencatatkan total 1.823 menit bermain.

Sebagian besar menit bermain tersebut dihabiskan pemain berkaki kanan ini di Eredivisie. Ia tampil dalam 20 pertandingan dan mencetak tiga gol serta dua assist. Secara total, catatan penampilannya bersama Feyenoord adalah 44 pertandingan, 6 gol, dan 6 assist.

Selama berkarier di Belanda, Sauer berkembang menjadi pemain timnas Slovakia yang mapan. Setelah debutnya pada 2024, ia tampil dalam sepuluh pertandingan internasional lainnya. Namun, ia belum pernah mencetak gol atau memberikan assist untuk negaranya.

Feyenoord mengantisipasi kepergian Sauer dan sudah mulai mencari penggantinya. Sementara itu, Hoffenheim menjalani bursa transfer yang mengesankan dan telah merekrut, antara lain, Nathan De Cat (Anderlecht) dan Mats Rots (FC Twente).