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Feyenoord memburu penebusan di Liga Champions setelah kalah 2-3 dari Excelsior pada Sabtu. Giovanni van Bronckhorst mengubah timnya di sejumlah posisi untuk menghadapi FC Porto, sebagaimana terlihat dari susunan pemain. Laga Eropa di De Kuip dimulai pukul 21.00.

Tjark Ernst yang kerap dikritik digantikan oleh Florian Kastenmeier. Givairo Read mengisi sisi kanan, sementara Javi López kembali sebagai bek kiri. Itu karena Mika Mármol kembali bermain sebagai bek tengah, didampingi Thijs Kraaijeveld.

Charles Vanhoutte mempertahankan tempatnya di lini tengah Feyenoord. Oussama Targhalline kembali menjadi starter saat menghadapi Porto dan Gjivai Zechiël juga tampil sejak menit awal.

Anis Hadj Moussa pulih tepat waktu untuk laga besar Eropa di De Kuip. “Dia sudah bisa berlatih seperti biasa, jadi dia siap untuk hari Selasa,” kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers pada Senin.

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Shaqueel van Persie lebih dipilih sebagai penyerang tengah ketimbang Nacho Ferri. Luciano Valente kembali dimainkan Van Bronckhorst sebagai penyerang sayap kiri, setelah bermain sebagai gelandang saat menghadapi Excelsior pada Sabtu.

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Dengan demikian, persiapan terakhir Feyenoord berakhir sangat mengecewakan setelah mereka kalah 2-3 dari rival sekota Excelsior. PSV dan Ajax memanfaatkan sepenuhnya kegagalan pesaing mereka.

Porto mengalahkan USC Paredes pada putaran keempat Piala Portugal. Di liga, tim asuhan Francesco Farioli memuncaki klasemen dengan keunggulan lima poin atas Benfica.

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Susunan pemain Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente

Susunan pemain FC Porto: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepê, Gimenez, Pietuszewski.