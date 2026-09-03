Feyenoord tampaknya memenangi persaingan untuk mendapatkan Hadj Moussa: Al-Ittihad beralih ke opsi lain

Al-Ittihad tampaknya beralih ke alternatif untuk Anis Hadj Moussa. Sky Sports melaporkan bahwa klub Arab Saudi itu sedang mengadakan pembicaraan dengan penyerang Sunderland, Chemsdine Talbi.

Winger Maroko milik Sunderland itu tidak dimasukkan dalam skuad Liga Europa klub.

Karena itu, Talbi tampaknya diizinkan meninggalkan Sunderland. Bursa transfer di Liga Pro Saudi masih dibuka hingga 6 September, sehingga Al-Ittihad masih bisa berbisnis dalam beberapa hari ke depan.

Talbi direkrut musim lalu dengan nilai transfer 20 juta euro dari Club Brugge, tetapi kini kemungkinan sudah kembali berada di ambang kepergian. Al-Ittihad kini telah membuka pembicaraan mengenai kedatangan pemain internasional Maroko itu.

Apa artinya itu bagi pemain Feyenoord, Hadj Moussa, untuk saat ini masih belum jelas. Namun, tampaknya Al-Ittihad memperhitungkan kemungkinan gagal mendapatkan pemain Aljazair itu dan karena itu beralih ke Talbi.

Dalam wawancara dengan ESPN, Dévy Rigaux, direktur teknik klub Rotterdam itu, sebelumnya sudah menyatakan bahwa Feyenoord tidak berniat berbisnis dengan Al-Ittihad.

“Pasar pemain masuk sudah ditutup. Itu adalah kesimpulan yang sangat penting dalam situasi ini. Karena itu, kami sekarang ingin memastikan bersama Feyenoord bahwa kami mempertahankan nilai kami di lapangan. Saya akan melakukan segalanya bersama direksi untuk mempertahankannya di sini,” ujar Rigaux.