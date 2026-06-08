Feyenoord tampaknya harus mengesampingkan opsi tersebut: pelatih sukses itu tidak ingin hengkang

Dick Schreuder ingin tetap bertahan di NEC. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Mounir Boualin berdasarkan sumber-sumber di sekitar klub asal Nijmegen tersebut. Feyenoord sedang mencari pengganti Robin van Persie dan nama Schreuder sempat disebut-sebut di De Kuip, namun klub asal Rotterdam itu tampaknya harus mencari kandidat lain.

Menurut Boualin, Schreuder telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri: pelatih berusia 54 tahun ini akan tetap memimpin tim peringkat ketiga musim lalu di Vriendenloterij Eredivisie pada musim depan. Pelatih ini terikat kontrak di De Goffert hingga pertengahan 2028.

Martijn Krabbendam, pengamat Feyenoord dari Voetbal International, melaporkan pada hari Minggu bahwa Schreuder tidak akan langsung menolak tawaran untuk berpetualang di Rotterdam. ''Dia masih terikat kontrak jangka panjang di sana dan NEC sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan begitu saja melepas pelatih sukses mereka, jadi saya tidak tahu apakah Feyenoord bersedia berdebat lama dengan NEC dan membayar jumlah yang sangat tinggi,'' kata pengamat klub tersebut sambil langsung memberikan catatan dalam podcast Dickvoormekaar.

Sehari kemudian, ternyata fokus sang pelatih untuk saat ini sepenuhnya tertuju pada NEC. Pihak manajemen klub di Nijmegen tetap bersikap hati-hati, demikian ditekankan Boualin dalam laporannya mengenai Schreuder.

Bagi Schreuder, tantangan besar menanti di NEC untuk mencapai fase kompetisi Liga Champions. Mereka berharap bisa lolos ke turnamen bergengsi itu melalui babak kualifikasi.

Schreuder, yang ditunjuk tahun lalu, menjalani musim debut yang sangat sukses di NEC. Ia membuat timnya bermain sangat menyerang dan menutup musim dengan posisi ketiga yang mengejutkan. Noda pada musim tersebut adalah kekalahan 5-1 dari AZ di final Eurojackpot KNVB Beker.

Feyenoord tampaknya harus mencari kandidat lain. Di antaranya Arne Slot dan Oliver Glasner telah disebut-sebut, meskipun menurut Sinclair Bischop dari ESPN, keduanya bukanlah opsi yang realistis. Direktur teknis Dévy Rigaux tertarik pada Wouter Vrancken (Sint-Truiden) dan Sébastien Pocognoli, yang baru-baru ini hengkang dari AS Monaco.