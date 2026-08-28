Feyenoord tampaknya harus bergerak cepat setelah tawaran sebesar 2,5 juta euro

Feyenoord menghadapi persaingan dari FC Copenhagen dalam perburuan Daniel Job, demikian dilaporkan jurnalis transfer Sacha Tavolieri di X. Klub top Denmark itu siap mengeluarkan 2,5 juta euro plus bonus untuk winger berusia 21 tahun tersebut.

Kongsvinger meminta setidaknya empat juta euro untuk Job, yang sendiri ingin pindah ke Copenhagen. Kedua klub sedang berdiskusi dan menurut Tavolieri, syarat-syarat pribadi bukan menjadi masalah bagi sang penyerang.

Surat kabar Norwegia, Glåmdalen, melaporkan minat Feyenoord pekan lalu. Kepala pemandu bakat Micha Jansen bahkan sudah difoto bersama pemain sayap berusia dua puluh tahun milik Kongsvinger itu.

Job adalah penyerang berbakat asal Nigeria, yang saat ini bermain di level kedua Norwegia. Menurut Transfermarkt, winger kiri eksplosif itu bernilai sekitar 1 juta euro.

Namun, klub Rotterdam itu bukan satu-satunya tim yang memantau Job. West Ham United, FC Basel, dan Lecce juga dikaitkan dengan winger berbakat tersebut. Lecce sebelumnya sudah mengajukan tawaran 2,5 juta euro, tawaran yang ditolak oleh Kongsvinger.

Kongsvinger bagaimanapun hanya ingin melepas Job yang diminati banyak klub dengan nilai transfer rekor. Nilai rekor itu saat ini berada di angka 850.000 eurp.

Job adalah penyerang serbabisa yang dapat dimainkan sebagai striker utama maupun di kedua sisi sayap. Persaingan kini berlangsung sengit, seperti ditekankan Tavolieri. Menarik ditunggu apakah Feyenoord akan mengajukan tawaran pembuka.