AS Roma telah mengajukan tawaran balasan kepada Feyenoord dalam negosiasi soal Givairo Read, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Klub Italia itu masih terus bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek kanan tersebut.

Sebelumnya, klub asal Roma itu mengajukan tawaran hingga maksimal €25 juta kepada klub Rotterdam tersebut. Romano melaporkan bahwa Roma dan Feyenoord kembali berbicara pada Jumat.

Menurut jurnalis transfer tersebut, Nottingham Forest masih terus bersaing untuk merekrut Read dari Feyenoord. Namun, minat dari Inggris itu kabarnya baru akan kembali menjadi lebih konkret apabila Roma gagal menggaet pemain Feyenoord tersebut.

Pekan ini, Roma secara resmi telah mengajukan tawaran untuk bek berusia 20 tahun itu. "Feyenoord tidak menolak tawaran dari AS Roma. Klub itu hari ini mengajukan tawaran balasan," lanjut sang pakar transfer.

"Feyenoord mengatakan: kami tidak menerima €25 juta sebagai nilai tetap, tetapi dengan cara ini kami bisa menuntaskan kesepakatan." Menurut Romano, pembicaraan berkaitan dengan termin pembayaran, bonus, dan struktur transfer.

Sementara itu, Read juga sudah berbicara dengan pelatih Gian Piero Gasperini, demikian dikonfirmasi sang jurnalis. Selain itu, berbagai media melaporkan bahwa bek sayap tersebut terbuka untuk petualangan di Italia dan bisa memperoleh €4 juta di ibu kota Italia.

Florian Plettenberg dari Sky Sport datang dengan kabar berbeda soal minat Inggris terhadap Read. Menurut dia, negosiasi antara Forest dan Feyenoord sudah beberapa hari tidak konkret karena sejumlah kendala. Ia mengonfirmasi bahwa Roma saat ini menjadi kandidat terkuat, tetapi menegaskan bahwa Feyenoord terbukti menjadi mitra negosiasi yang sangat sulit.