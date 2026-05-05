Feyenoord sudah memutuskan: 'Inilah jumlah yang harus diperoleh Anis Hadj Moussa pada musim panas mendatang'

Anis Hadj Moussa dapat hengkang dari Feyenoord dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro, demikian dilaporkan jurnalis transfer Santi Aouna dari Foot Mercato pada hari Selasa. Pemain serang berusia 24 tahun ini terutama diminati oleh klub-klub dari negara asalnya.

Hadj Moussa, yang lahir di Paris, tampil impresif bersama LOSC Lille dan Olympique Marseille. Sejumlah klub di luar Ligue 1 juga memasukkan pemain internasional Aljazair ini ke dalam daftar incaran mereka.

Marseille dilaporkan telah menghubungi Feyenoord, namun kegagalan lolos ke Liga Champions kemungkinan besar membuat klub Prancis tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk merekrut Hadj Moussa.

Lille masih bisa lolos ke kompetisi bergengsi tersebut. Persaingan untuk posisi ketiga dengan Olympique Lyon sangat ketat.

Hadj Moussa masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2030. Menurut Transfermarkt, pemain kidal ini hanya bernilai 20 juta euro.

Feyenoord merekrut Hadj Moussa dua tahun lalu seharga 3,5 juta euro dari Patro Eisden. Kini, ia telah mencatatkan 81 pertandingan resmi.

Dalam pertandingan tersebut, Hadj Moussa mencetak 22 gol dan 12 assist. Bersama Feyenoord, pemain yang telah 13 kali membela tim nasional Aljazair ini memenangkan Johan Cruijff Schaal.