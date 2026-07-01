Feyenoord sedang mengupayakan kesepakatan senilai 5 juta untuk pengganti Wellenreuther

Feyenoord memandang Tjark Ernst sebagai kiper utama untuk musim mendatang. FR12.nl melaporkan pada Rabu bahwa tim pemandu bakat telah memberikan lampu hijau untuk kedatangannya dan bahwa tawaran telah diajukan kepada kiper berusia 23 tahun tersebut.

Minggu ini terungkap bahwa baik Feyenoord maupun Ajax tertarik pada Ernst. Feyenoord kini telah mengajukan proposal konkret dan berharap segera mencapai kesepakatan pribadi. Jika hal itu terwujud, pihak klub berencana mengaktifkan klausul pelepasan sebesar lima juta euro dalam kontrak Ernst bersama Hertha BSC.

Ernst cukup tertarik untuk menjalani petualangan di Feyenoord, terutama karena ajang Liga Champions sangat menggiurkan. Ia diincar sebagai kiper utama, mengingat Timon Wellenreuther kemungkinan besar akan hengkang.

Persaingan cukup ketat. Celtic juga ikut dalam perburuan ini, dan VfL Wolfsburg sudah melakukan pembicaraan dengan Hertha BSC mengenai kemungkinan transfer. Wolfsburg tidak dapat mengaktifkan klausul pelepasan tersebut, karena klausul tersebut tidak berlaku bagi klub-klub dari 2. Bundesliga.

Bagi Feyenoord, klausul tersebut bukanlah masalah. Namun, Hertha tidak ingin membiarkan Ernst pergi begitu saja dan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kiper tersebut. Kiper muda ini dianggap sebagai pemain penting untuk masa depan.

Kiper dengan tinggi 1,93 meter ini menempuh pendidikan di akademi muda VfL Bochum dan telah bergabung dengan Hertha sejak 2022. Ernst telah tampil dalam dua pertandingan internasional untuk timnas Jerman U-21.

Ernst masih terikat kontrak dengan Hertha hingga pertengahan 2027 dan, menurut Transfermarkt, bernilai empat juta euro.